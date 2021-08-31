Общество

Врио губернатора высказался об уборке классов школьниками

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Пензячка на прямой линии с врио губернатора Олегом Мельниченко, состоявшейся в понедельник, 30 августа, подняла вопрос отдельной платы за уборку класса.

«В школах существует ставка уборщицы. Почему собирают деньги на уборку класса? Почему дети не могут убирать свои классы, как раньше это делали?» - поинтересовалась женщина.

Отвечая на вопрос, Олег Мельниченко напомнил, что классы и рекреации должны убираться техническим персоналом. Ставки действительно предусмотрены.

«Что касается уборки классов, то в наши годы мы их убирали. Мы даже коридоры мыли, у нас было дежурство по школе. Абсолютно безболезненно. Дежурные после уроков оставались, отмывали классы, и это воспринималось как положено», - отметил врио главы региона.

В настоящее время администрация школ не может пойти на подобные действия, так как федеральное законодательство не позволяет привлекать детей к каким-либо трудовым обязанностям, исключая производственное обучение, без согласия родителей.

«Я лично не вижу в этом ничего зазорного, если ребенок с детских лет научится за собой убирать», - добавил Мельниченко.

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Гость||

Правильно,дети сами должны учиться убирать за собой,сегодня пришлось отмывать плевки одноклассников, а завтра прежде чем плюнуть самому подумает

Гость||

В Японии это давно практикуется и ничего крамольного они в этом не находят. А в России уже с детства воспитывают "мне все должны и мне за это не платят".

Гость||

Те, кто тут вопит про "зазорность" и пр. Почему едросня, когда выгодно, вспоминает советские годы, а когда невыгодно молчит в тряпочку? И еще, озабоченные трудовым воспитанием - своему ребенку я всегда найду занятие без уборки классов. И если ребенок чистоплотный, то и убирать за других он не обязан. А и.о. губера надо заботиться не о воспитании детей, а о воспитании чинушек, которых он пригрел по разным министерствам. Сократил бы парочку-другую и передал их ФОТ уборщицам.

Имя: Гость
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