Врио губернатора высказался об уборке классов школьниками

31.08.2021 | 09:49

Пензячка на прямой линии с врио губернатора Олегом Мельниченко, состоявшейся в понедельник, 30 августа, подняла вопрос отдельной платы за уборку класса.

«В школах существует ставка уборщицы. Почему собирают деньги на уборку класса? Почему дети не могут убирать свои классы, как раньше это делали?» - поинтересовалась женщина.

Отвечая на вопрос, Олег Мельниченко напомнил, что классы и рекреации должны убираться техническим персоналом. Ставки действительно предусмотрены.

«Что касается уборки классов, то в наши годы мы их убирали. Мы даже коридоры мыли, у нас было дежурство по школе. Абсолютно безболезненно. Дежурные после уроков оставались, отмывали классы, и это воспринималось как положено», - отметил врио главы региона.

В настоящее время администрация школ не может пойти на подобные действия, так как федеральное законодательство не позволяет привлекать детей к каким-либо трудовым обязанностям, исключая производственное обучение, без согласия родителей.

«Я лично не вижу в этом ничего зазорного, если ребенок с детских лет научится за собой убирать», - добавил Мельниченко.