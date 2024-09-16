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Политика

Названы имена депутатов Пензенской гордумы по единому округу

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В Пензе состоялось распределение 10 мандатов новоиспеченным депутатам городской думы восьмого созыва по единому округу.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в территориальной избирательной комиссии Октябрьского района, 5 мандатов получили представители «Единой России» Алексей Суходолов, Сергей Казаков, Александр Артамошкин, Дмитрий Акимов и Виктор Смоляков; 2 - члены КПРФ Александр Смирнов и Елена Падалкина, по 1 представители ЛДПР Александр Васильев, партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Михaил Лисин и партии «Новые люди» Дмитрий Львов.

В общей сложности в гордуме будут заседать 35 депутатов, 25 из них ранее пошли по одномандатным округам. Это 22 кандидата от ЕР, 2 - от КПРФ и 1 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». С их именами можно ознакомиться здесь.

Удостоверения народные избранники получат на ближайшей сессии.

Выборы в Пензенскую городскую думу проводились на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября. Явка на них составила 29,3%, свои голоса отдали 114 699 человек.

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