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В стране и мире

Якушев: ЕР победит на выборах при условии слаженной работы регионов и федцентра

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Дмитрий Медведев встретился с руководителями региональных исполкомов для обсуждения задач по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России», сообщает ER.ru.

Открывая мероприятие, председатель ЕР подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг президента.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди - кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно», - заявил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что для этого необходимо более активно работать с избирателями.

Якушев: ЕР победит на выборах при условии слаженной работы регионов и федцентра

«Естественно, [будем] заниматься исполнением задач, поставленных главой государства, и исполнением нашей с вами народной программы, уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», - отметил председатель.

«Единой России» предстоит также закреплять позиции в регионах и муниципалитетах.

«Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней - действительно одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись - не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном», - указал Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается в том числе цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

Помимо этого, максимальной вовлеченности руководителей региональных исполкомов требуют и другие задачи, в частности достижение целей СВО.

«Руководители исполкомов «Единой России» отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи, за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Ее нужно продолжить», - поручил Дмитрий Медведев.

В заключение он отметил, что решение этих задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.

2025 и 2026 годы не будут легкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии, подчеркнул, в свою очередь, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приемные председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром», - подчеркнул он.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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