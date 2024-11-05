Депутаты избрали главу Бессоновского района

05.11.2024 | 14:29

Депутаты Собрания представителей избрали главу Бессоновского района на 44-й сессии, состоявшейся во вторник, 5 ноября.

Заслушав выступления кандидатов, они отдали предпочтение Наталье Шалдаевой, сообщается на сайте администрации района.

До мая 2024 года Наталья Шалдаева возглавляла администрацию Ленинского района Пензы. Пост она занимала с октября 2022-го, а до того руководила аппаратом администрации Бессоновского района. После работы в областном центре Наталья Шалдаева вернулась в Бессоновку на должность заместителя руководителя органа местного самоуправления.

Предыдущим главой района был Александр Воронков. 24 сентября стало известно о его увольнении. Экс-чиновника подозревают в незаконной организации передачи 8 земельных участков подконтрольному лицу в собственность без проведения конкурсных процедур.

По версии следствия, в дальнейшем он планировал переоформить их в свою пользу. Общая площадь участков - более 4 тысяч квадратных метров, все они располагаются в Бессоновке. Глава района решил незаконно завладеть ими не позднее 15 мая.

25 сентября было принято решение о досрочном сложении Воронковым полномочий в связи с отставкой. С 26-го числа полномочия главы исполняла Наталья Шалдаева.