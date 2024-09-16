Алексея Костина избрали главой Заречного

16.09.2024 | 17:00

В понедельник, 16 сентября, в администрации Заречного на первой сессии Собрания представителей VIII созыва избрали главу ЗАТО.

На пост претендовали три человека: действующий руководитель ЗАТО Алексей Костин (он исполняет полномочия главы с 26 апреля), депутат местного Собрания представителей Сергей Савин и заместитель главы по вопросам развития ЖКХ Илья Дильман.

«Большинством голосов главой Заречного избран Алексей Владимирович Костин», - сообщили в администрации закрытого города.

Комментируя свое апрельское назначение в Заречный, чиновник писал в Telegram: «Мне 49 лет. До того как мне выпала честь исполнять обязанности главы Заречного, я работал заместителем председателя правительства Пензенской области. В Заречном живу последние 12 лет. Давно считаю его своим домом».

После избрания 16 сентября Алексей Костин заявил, что осознает ответственность, которая ложится на его плечи.

«Обещаю использовать свой опыт, знания и энергию для развития Заречного, создания благоприятных условий для развития города и улучшения качества жизни зареченцев», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.