Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|21:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Политика

Алексея Костина избрали главой Заречного

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 16 сентября, в администрации Заречного на первой сессии Собрания представителей VIII созыва избрали главу ЗАТО.

На пост претендовали три человека: действующий руководитель ЗАТО Алексей Костин (он исполняет полномочия главы с 26 апреля), депутат местного Собрания представителей Сергей Савин и заместитель главы по вопросам развития ЖКХ Илья Дильман.

«Большинством голосов главой Заречного избран Алексей Владимирович Костин», - сообщили в администрации закрытого города.

Комментируя свое апрельское назначение в Заречный, чиновник писал в Telegram: «Мне 49 лет. До того как мне выпала честь исполнять обязанности главы Заречного, я работал заместителем председателя правительства Пензенской области. В Заречном живу последние 12 лет. Давно считаю его своим домом».

После избрания 16 сентября Алексей Костин заявил, что осознает ответственность, которая ложится на его плечи.

«Обещаю использовать свой опыт, знания и энергию для развития Заречного, создания благоприятных условий для развития города и улучшения качества жизни зареченцев», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Заречного
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте