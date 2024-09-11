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Политика

Стали известны имена еще 4 депутатов гордумы нового созыва

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На выборах в Пензенскую городскую думу по единому округу 5% и более голосов избирателей получили списки кандидатов, выдвинутые «Единой Россией» (65,83%), КПРФ (8,86%), ЛДПР (6,28%), партиями «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (5,72%) и «Новые люди» (5,51%). Среди них будут распределяться 10 депутатских мандатов.

В КПРФ уже определили, кому достанутся полномочия. «Мы получили 2 мандата по списку, которые будут переданы руководителю регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Елене Романовне Падалкиной и первому секретарю Пензенского горкома КПРФ Александру Владимировичу Смирнову», - сообщается на сайте партии.

Приняли решение и в партии «Новые люди». «Депутатом городской думы 8-го созыва будет лидер регионального отделения партии - Дмитрий Львов», - указано на странице политической организации во «ВКонтакте».

Партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в думе будет представлять Михaил Лисин, председатель совета регионального отделения.

По 25 одномандатным округам в думу прошли 22 кандидата от ЕР, 2 - от КПРФ и 1 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». С их именами можно ознакомиться здесь.

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