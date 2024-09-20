Медведев: Члены ЕР должны доносить свою позицию максимально честно

20.09.2024 | 13:23

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и врио секретаря генсовета Владимир Якушев провели заседание совета первичных отделений. На нем обсудили инициативы по поддержке первичных организаций партии, усилению их роли в работе ЕР, формированию кадрового резерва, развитию конкурса общественно значимых проектов и участие в избирательных кампаниях, сообщает ER.ru.

«С первичек все начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли» - партийной «земли» как минимум. И от вас очень многое зависит», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил: несмотря на то что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают ее отделения на местах.

«Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, - значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций - не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента нашей страны, но и бороться с недостатками», - заявил председатель.

Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.

Говоря о работе идеальной первички, Дмитрий Медведев напомнил, что ее задача - объяснить, почему правда - за «Единой Россией».

«Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что «Единая Россия» - правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная первичка», - сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно, ведь в России существует своя политическая ментальность.

«Мы неодномерная страна, нас очень много - разные народности, разные вероучения», - пояснил председатель ЕР.

Секретарь первичного отделения № 15 города Заречного Пензенской области Дмитрий Коновалов также уверен, что во многом именно от работы первички зависит отношение людей к партии.

«Считаю, что по праву можем считаться фундаментом партии «Единая Россия». Мы осуществляем волонтерскую деятельность, участвуем в контроле за выполнением народной программы, проводим различные мероприятия и проекты, участвуем в благоустройстве общественных территорий и многое другое», - перечислил Дмитрий Коновалов.