На пост главы Заречного претендуют 3 человека

16.09.2024 | 11:58

В понедельник, 16 сентября, в Заречном выберут главу города.

На этот пост претендуют 3 человека: действующий руководитель ЗАТО Алексей Костин (он исполняет полномочия главы с 26 апреля), депутат местного Собрания представителей Сергей Савин и заместитель главы по вопросам развития ЖКХ Илья Дильман.

«Прием документов на конкурс по отбору кандидатур закончился 30 августа 2024 года. Все поданные документы соответствуют заявленным требованиям. Все кандидаты допущены для участия в конкурсе», - сообщается на официальном сайте Собрания представителей Заречного.

Утром 16 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии, а в 14:00 начнется первая сессия депутатов восьмого созыва, на которой изберут сначала председателя Собрания, а затем руководителя города.

Бывший глава Заречного Олег Климанов, намеревавшийся попасть в число депутатов Собрания представителей от округа № 7, проиграл на выборах, уступив Юлии Игнашкиной: 358 голосов против 404.