Общество

В Пензе пока отказались от сноса ДЮЦ «Спутник»

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Пензенцы в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко вновь подняли проблему закрытия ДЮЦ «Спутник» в микрорайоне Западная Поляна.

Главе региона напомнили, что в «Спутнике» есть множество секций, из-за закрытия учреждения ребятам придется их бросить.

Пензенцев успокоили: ДЮЦ «Спутник» демонтировать не будут.

«Сносить центр в настоящее время не планируется. Сейчас проводим анализ свободных территорий, изучаем возможность реконструкции существующих и строительства новых учебных заведений на Западной Поляне для обеспечения местами в школах всех жителей микрорайона. Параллельно смотрим практику работы частных школ с точки зрения востребованности и необходимости применения этого опыта в Пензе», - гласит ответ представителя администрации города.

Ранее стало известно, что ДЮЦ могут закрыть. Причина - переполненные школы на Западной Поляне. Чиновники решают, каким образом их разгрузить. В частности, обсуждаются варианты строительства частного образовательного учреждения, переоборудования бизнес-инкубатора на улице Попова и ДЮЦ «Спутник» для пребывания школьников и организации учебного процесса.

«У нас много слухов сегодня на эту тему появилось. У нас ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил 27 августа мэр Андрей Лузгин.

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Гость||

Уберите корпус умственно-отсталых детей. Освободится целая школа!

А деток этих нужно перевести в специализированную около Василька

Гость||

Больные дети помешали жирующим барчукам? Ваше партийное руководство знает об этом или поддерживает ваше предложение?

Гость||

Эх у ворья не прокатило, а уж руки то потирали ... да и + к карме получит рвущийся. Но судьба сего ДЮЦ уже решена, воры положили глаз, после выборов пойдет под трактора. Вопрос времени.

Гость||

Здание ВНИИТИприбор почему не рассматривают?

Гость||

Там руки коротки у главаря опг

Гость||

Гость писал(a):

Здание ВНИИТИприбор почему не рассматривают?
там будет выставочный центр от Рисана

Гость||

цирк, планетарий, спутник... всё это звенья одной цепи

Гость||

Бизнес-инкубатор - бывший детский дом № 1.1-й этаж классные комнаты и кабинет директора,кухня и столовая,второй этаж - туалет и спальни,тоже легко трансформируются в учебные классы.В подвале душ и хоз.комнаты.Я там работал,знаю,о чём говорю!

Гость||

Гость писал(a):

Уберите корпус умственно-отсталых детей. Освободится целая школа!

А деток этих нужно перевести в специализированную около Василька

В гитлеровской Германии инвалидов и больных уничтожали. Хорошо,что пока предлагают просто перевести в другое место?

Гость||

Гость писал(a):

А деток этих нужно перевести в специализированную около Василька
Не добавляйте горя родителям.От "нормальных" детишек на Западной вреда больше.

Имя: Гость
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