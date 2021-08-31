В Пензе пока отказались от сноса ДЮЦ «Спутник»

31.08.2021 | 12:23

Пензенцы в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко вновь подняли проблему закрытия ДЮЦ «Спутник» в микрорайоне Западная Поляна.

Главе региона напомнили, что в «Спутнике» есть множество секций, из-за закрытия учреждения ребятам придется их бросить.

Пензенцев успокоили: ДЮЦ «Спутник» демонтировать не будут.

«Сносить центр в настоящее время не планируется. Сейчас проводим анализ свободных территорий, изучаем возможность реконструкции существующих и строительства новых учебных заведений на Западной Поляне для обеспечения местами в школах всех жителей микрорайона. Параллельно смотрим практику работы частных школ с точки зрения востребованности и необходимости применения этого опыта в Пензе», - гласит ответ представителя администрации города.

Ранее стало известно, что ДЮЦ могут закрыть. Причина - переполненные школы на Западной Поляне. Чиновники решают, каким образом их разгрузить. В частности, обсуждаются варианты строительства частного образовательного учреждения, переоборудования бизнес-инкубатора на улице Попова и ДЮЦ «Спутник» для пребывания школьников и организации учебного процесса.

«У нас много слухов сегодня на эту тему появилось. У нас ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил 27 августа мэр Андрей Лузгин.