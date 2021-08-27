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Общество

Для строительства частной школы в Пензе могут снести бизнес-инкубатор

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В микрорайоне Западная Поляна в Пензе планируют построить новую школу. По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», для этого может быть снесено здание молодежного бизнес-инкубатора на улице Попова и, предположительно, другие близлежащие строения.

Совещание по теме строительства школы прошло в городской администрации 18 августа (копия протокола имеется в редакции).

Согласно документу, начальнику управления муниципального имущества Пензы Ирине Кочетковой было поручено до 23-го числа подготовить и направить обращение по вопросу передачи земли, на которой находится бизнес-инкубатор, из областной в муниципальную собственность. Требовалось также представить информацию по освобождению участка от капитальных строений.

Начальнику городских управлений образования (Лилии Чащиной) и культуры (Вере Фейгиной) и руководителю спорткомитета Владиславу Чеснокову поручили представить предложения по переводу учащихся заведений, подпадающих под снос, в другие близлежащие заведения.

От Лилии Чащиной и начальника управления экономического развития Ларисы Панковой также потребовали изучить правила предоставления федеральных субсидий на предмет строительства частной школы и возможности передачи нескольких земельных участков с капитальными строениями.

Кроме того, Чащиной было предложено изучить опыт московской частной школы-пансиона «Летово».

Слухи о возможном появлении в микрорайоне частного учебного заведения уже дошли до горожан. В редакцию обратилась жительница Западной Поляны Анна.

«В одном из родительских чатов появилась информация, что на Западной будет построена новая школа. Мы сначала обрадовались. Район преображается в лучшую сторону, строятся современные многоквартирные дома, а мест в школах на всех не хватает. Новое учебное заведение было бы как нельзя кстати. И тут появился документ о заседании в администрации города. И выяснилось, что школа уже вроде как не обычная, а частная. Хотят даже за образец какую-то столичную взять, так в документе указано. А если частная, то, наверное, не все туда смогут попасть. Да и за деньги скорее всего будет. Это что же? Для детей элитных жителей строят? А как же остальные детишки?» - поделилась эмоциями Анна.

На следующий день беспокойство местных жителей усилилось. Появились слухи, что для строительства школы снесут не только бизнес-инкубатор (по кадастровой карте понятно, что земельный участок у него небольшой), но и другие строения.

«И теперь говорят, что закроют соседний детский сад и детский центр «Спутник», а наши детишки останутся без секций. А ведь тут и туристы, и профилактика ПДД, и скалолазы, и прекрасная секция бокса, а на территории - для прекрасное место прогулок», - подчеркнула горожанка.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в городскую администрацию официальный запрос: разъяснить, что планируется построить на Западной Поляне и для кого, а также какие объекты предполагается для этого снести.

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