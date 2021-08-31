В Пензе подвели итоги акции «Собери ребенка в школу!»

31.08.2021 | 17:46

Во вторник, 31 августа, в администрации Пензы подвели итоги благотворительной акции «Собери ребенка в школу!».

Акция была организована для оказания социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В зависимости от потребностей школьникам выдавались ранцы, наборы школьных принадлежностей или школьная форма.

Тем, кто в этом году впервые сядет за парты, были подарены наборы первоклассника - ранец и канцтовары. Их вручили ребятам на праздничных мероприятиях, которые проходили во всех центрах социальной помощи семье и детям.

«На сегодняшний день помощь оказана 369 первоклассникам и 893 ученикам других классов», - сообщили в пресс-службе мэрии.