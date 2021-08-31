Ремонт моста в Кузнецке остановили из-за проблем с финансированием

31.08.2021 | 09:57

Ремонт Чугунного моста на улице Стекловской в Кузнецке приостановили из-за недостаточного финансирования. Об этом стало известно во время планерки, которая прошла в местной мэрии в понедельник, 30 августа.

«Ремонт надо заканчивать в этом году, в таком виде мост в зиму оставлять - значит уничтожить. Субподрядчик там забористый, у него своя правда. Те деньги, которые заложены, - это половина того, что ему нужно. Когда все это планировалось, это все стоило по-другому и никто не знал, как у нас этот мост построен на самом деле», - рассказал глава администрации Сергей Златогорский.

Он предположил, что мост строили в советское время «из того, что было».

«В результате имеем то, что имеем. Но все поправим!» - заверил мэр.

Он поручил отследить, чтобы подрядчик возобновил работы на объекте, как только получит деньги.

«Мы договорились, что они в максимально сжатые сроки должны их выполнить. Немножко они нас подставили, мягко скажем. Но у них свои сложности есть тоже. Надо одно с другим как-то состыковывать», - резюмировал Златогорский.