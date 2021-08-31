Общество

Ремонт моста в Кузнецке остановили из-за проблем с финансированием

Печать

Ремонт Чугунного моста на улице Стекловской в Кузнецке приостановили из-за недостаточного финансирования. Об этом стало известно во время планерки, которая прошла в местной мэрии в понедельник, 30 августа.

«Ремонт надо заканчивать в этом году, в таком виде мост в зиму оставлять - значит уничтожить. Субподрядчик там забористый, у него своя правда. Те деньги, которые заложены, - это половина того, что ему нужно. Когда все это планировалось, это все стоило по-другому и никто не знал, как у нас этот мост построен на самом деле», - рассказал глава администрации Сергей Златогорский.

Он предположил, что мост строили в советское время «из того, что было».

«В результате имеем то, что имеем. Но все поправим!» - заверил мэр.

Он поручил отследить, чтобы подрядчик возобновил работы на объекте, как только получит деньги.

«Мы договорились, что они в максимально сжатые сроки должны их выполнить. Немножко они нас подставили, мягко скажем. Но у них свои сложности есть тоже. Надо одно с другим как-то состыковывать», - резюмировал Златогорский.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — кадр Кузнецкого телевидения
0
0
0
0
 
Гость||

Кто подрядчик ?

Гость||

Банкрот...?

Гость||

Кто планировал расходы? Неужели не знает что всегда надо закладывать на вероятное превышение сметы? Или просто саботаж?

Гость||

Лезут сначала в торги, наберут заказов и работ, а потом репу чешут, что денег мало или выполнить не в состоянии.

Гость||

Гость писал(a):

закладывать на вероятное превышение сметы? Или просто саботаж?
Ну ка расскажи как это заложить, потом кому, прокуратуре объяснять будешь почему цены завысил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он предположил, что мост строили в советское время «из того, что было».
В советское время строили как раз из того чего надо, поэтому до сих пор и стоит.

Гость||

Гость писал(a):

Ну ка расскажи как это заложить, потом кому, прокуратуре объяснять будешь почему цены завысил?
Что то вроде эксроу, сэкономленные деньги возвращаются в бюджет, а с прокуратурой объясняется подрядчик...

В чём проблема? Сыздить трудно? Трудно, но можно, через подрядчика и его поставщиков, если не борзеть...

Гость||

Гость писал(a):

В советское время строили как раз из того чего надо, поэтому до сих пор и стоит.
Вы дурачек?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте