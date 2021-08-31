На улице Пушанина жители устроили праздник двора

31.08.2021 | 20:35

Жители дома № 12 на улице Пушанина решили ни на кого не надеяться и сами устроили праздник прямо во дворе пятиэтажки. Сделали сцену, развесили воздушные шары. Выступали местные школьники.

Главный организатор, идейный вдохновитель и режиссер праздника - Татьяна Силантьева. В июне, июле и августе молодая мама занималась во дворе с ребятами: пели, танцевали, играли. По итогам веселых уроков организовали концерт.

«У нас был летний лагерь, как в школе обычно это делают, и чем они занимались в лагере, то мы делали, чтобы они все это вспомнили», - пояснила горожанка.

Юные артисты выступали перед родителями, бабушками и дедушками около часа, до наступления сумерек.

Праздник двора на Пушанина, 12, провели впервые. В следующем году обещали повторить.