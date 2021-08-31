Концертный зал в Доме офицеров оснастили индукционной петлей

31.08.2021 | 20:11

Пензенцы с нарушением слуха теперь смогут не только увидеть концерт, но и услышать. В центре культурного развития «Дом офицеров» появилась индукционная петля. Ее приобрели в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области. Доступная среда».

«Данное устройство для нас очень важно. Мы надеемся, что в новом творческом сезоне наши мероприятия будут посещать люди с нарушением слуха, и это будет здорово», - отметила директор центра культурного развития «Дом офицеров» Елена Логинова.

Индукционная петля представляет из себя усилитель частоты и подключенный к нему электрический кабель, который расположен по периметру зала.

«При работе звук передается на вход усилителя, затем отдается в нагрузку, затем звук передается в наушники», - пояснил начальник отдела технического обеспечения Сергей Хохлов.

Индукционная петля упростит получение звуковой информации зрителям, пользующимся слуховыми аппаратами, это обеспечит комфортное прослушивание при повышенном уровне окружающего шума.

Чтобы протестировать покупку, в центре развития организовали небольшой концерт для слабослышащих.

«Все слышно было хорошо. Петля нам очень нужна, нам очень приятно побывать на этом мероприятии», - сообщила пенсионерка Надежда Быстрова.

Такой же петлей оснащен зал драматического театра.