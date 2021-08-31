Общество

Горводоканал повысил эффективность площадки водоподготовки

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ООО «Горводоканал» продолжает работу по модернизации и повышению эффективности работы сооружений водоподготовки.

Так, в 2021 году на площадке водоподготовки «Подгорная» построены два водовода d-200 мм. Это имеет стратегически важное значение, поскольку позволяет обеспечивать необходимый переток воды в двух резервуарах, один из которых снабжает микрорайон Западная Поляна, а другой - центр города, Южную Поляну и Заводской микрорайон.

Работы произвели с помощью установки управляемого прокола грунта, которую ресурсоснабжающее предприятие недавно приобрело для перекладки сетей бестраншейным способом.

В августе 2021 года ремонт завершили. Реализация проекта позволила повысить эффективность и экономичность работы предприятия: гидравлический режим на сооружениях водоподготовки был выровнен, благодаря чему улучшилось качество водоочистки.

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