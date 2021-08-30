В Пензе провели операцию по трансплантации части роговицы

30.08.2021 | 18:09

Он видел очень плохо, будто через пленку, но благодаря операции в жизни Георгия Аверкиева, пациента областной офтальмологической больницы, произошли изменения.

«Через день я уже начал немножечко видеть», - пояснил он.

Впоследствии зрение мужчины должно стать еще лучше. Георгий Андреевич - один из двух первых в Пензе пациентов, кто пережил трансплантацию роговицы, вернее ее части. Операцию провел главный врач областной офтальмологической больницы. Считает - очень удачно.

«Первые дни держится отек, где-то через 7 дней начинает работать так называемая нутриальная помпа и отек начинает уменьшаться. И с восстановлением прозрачности у них начинает повышаться острота зрения», - рассказал главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Он говорит, когда-то в городе на Суре подобные хирургические вмешательства производились. Были не такими ювелирными: роговицу пересаживали целиком. Трудность в том, что материал нужен не искусственный, это реальные ткани человека. С 90-х годов из-за сложностей в законодательстве такие операции в Пензе делать перестали.

В XXI веке хирурги вышли на новый уровень - Рашид Галеев ездил обучаться в столицу.

«Задача техническая очень сложная: не тронув поверхностные слои, через небольшой прокол сбоку в лимбе дойти до внутренних слоев, удалить пораженный слой толщиной где-то 100 микрон. Донорский трансплантат мы сворачиваем в трубочку. Через прокол он вводится внутрь глаза, там расправляется - и мы меняем внутренний слой роговицы», - объяснил врач.

Живой материал теперь покупается в глазном банке. Стоит около это 120 000 рублей, но для пациента все бесплатно. По подсчетам главного врача, в идеале трансплантация роговицы в год необходима примерно трем десяткам пензенцев. Следующая подобная операция состоится уже на днях.