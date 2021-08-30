Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|10:14
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Общество

В Пензе пожаловались на состояние здания медицинского колледжа

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В Пензенской области поставили под сомнение готовность медицинского колледжа к новому учебному году. Проблема была озвучена во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 30 августа.

Врио губернатора Олег Мельниченко рассказал, что получил обращение, касающееся состояния здания колледжа.

«Надо разобраться и мне доложить. Если все так, что написано, тогда надо какие-то решения принимать - может быть, даже по организации образовательного процесса по временной схеме», - пояснил врио главы региона.

Он поручил подготовить отдельный доклад по состоянию пензенского медицинского колледжа и мерам, которые намерены предпринять чиновники.

Колледж находится на пересечении улиц Карла Маркса и Красной. Согласно информации, размещенной на сайте учреждения, двухэтажный каменный флигель, в котором оно находится, входит в архитектурный комплекс, который является историко-архитектурным памятником Пензенской области. Первые сведения о нем относятся к 1787 году.

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Гость||

Попам передайте,а потом отремонтируете...

Гость||

До выборов обещали пенсионный возраст не повышать. Выборы кончились - кончились обещания.

Гость||

Гость писал(a):

кончились обещания.
Почему кончились - обнулились...

Имя: Гость
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