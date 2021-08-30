В Пензе пожаловались на состояние здания медицинского колледжа

30.08.2021 | 09:15

В Пензенской области поставили под сомнение готовность медицинского колледжа к новому учебному году. Проблема была озвучена во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 30 августа.

Врио губернатора Олег Мельниченко рассказал, что получил обращение, касающееся состояния здания колледжа.

«Надо разобраться и мне доложить. Если все так, что написано, тогда надо какие-то решения принимать - может быть, даже по организации образовательного процесса по временной схеме», - пояснил врио главы региона.

Он поручил подготовить отдельный доклад по состоянию пензенского медицинского колледжа и мерам, которые намерены предпринять чиновники.

Колледж находится на пересечении улиц Карла Маркса и Красной. Согласно информации, размещенной на сайте учреждения, двухэтажный каменный флигель, в котором оно находится, входит в архитектурный комплекс, который является историко-архитектурным памятником Пензенской области. Первые сведения о нем относятся к 1787 году.