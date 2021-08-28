В Заречном рассказали о помощи в реабилитации детей-инвалидов

28.08.2021 | 20:56

Отделение дневного пребывания детей-инвалидов - это лишь часть огромной работы зареченского комплексного центра социального обслуживания населения. В данном учреждении квалифицированную помощь получают 118 ребят с совершенно разными заболеваниями. Для каждого подбирается индивидуальная реабилитационная программа.

«Процесс включает работу педагогов, психолога, медицинских работников - все это выстраивается в комплексе. На каждый день для ребенка составляется маршрут, которому он следует, чередуются виды деятельности, педагогические мероприятия с медицинскими для более рационального использования того времени, в течение которого он находится у нас в учреждении», - пояснила заместитель руководителя центра социального обслуживания населения г. Заречного Ольга Зотова.

Многие методики авторские. О них и своем успешном опыте работы специалисты охотно рассказывают коллегам на различных всероссийских форумах и конференциях. Главное - наладить работу таким образом, чтобы подобная помощь была в шаговой доступности для всех семей, где растут дети с особенностями развития.

С каждым годом детей с ОВЗ становится все больше, появляются новые диагнозы, а подобные центры помогают малышам безболезненно и успешно социализироваться.

«Нет разницы, мы должны со всеми детьми работать. Просто у некоторых детей есть отклонения в здоровье, и мы должны помочь укрепить мышцы, создать радостную обстановку, чтобы им было весело и хорошо и в это время укреплялось здоровье, а оно укрепляется только ежедневными занятиями и трудом», - отметила инструктор детского сада компенсирующего вида Татьяна Воронина.

В детском саду компенсирующего вида проходят «Клубы выходного дня», где адаптивной физкультуре обучают еще и родителей. Как говорят специалисты, у многих детей колоссальный реабилитационный потенциал. Нужно его правильно использовать. Но главное - чтобы семьи, воспитывающие особенных ребят, чувствовали поддержку на всех этапах их развития и взросления.