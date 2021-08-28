Общество

В Заречном рассказали о помощи в реабилитации детей-инвалидов

Печать

Отделение дневного пребывания детей-инвалидов - это лишь часть огромной работы зареченского комплексного центра социального обслуживания населения. В данном учреждении квалифицированную помощь получают 118 ребят с совершенно разными заболеваниями. Для каждого подбирается индивидуальная реабилитационная программа.

«Процесс включает работу педагогов, психолога, медицинских работников - все это выстраивается в комплексе. На каждый день для ребенка составляется маршрут, которому он следует, чередуются виды деятельности, педагогические мероприятия с медицинскими для более рационального использования того времени, в течение которого он находится у нас в учреждении», - пояснила заместитель руководителя центра социального обслуживания населения г. Заречного Ольга Зотова.

Многие методики авторские. О них и своем успешном опыте работы специалисты охотно рассказывают коллегам на различных всероссийских форумах и конференциях. Главное - наладить работу таким образом, чтобы подобная помощь была в шаговой доступности для всех семей, где растут дети с особенностями развития.

С каждым годом детей с ОВЗ становится все больше, появляются новые диагнозы, а подобные центры помогают малышам безболезненно и успешно социализироваться.

«Нет разницы, мы должны со всеми детьми работать. Просто у некоторых детей есть отклонения в здоровье, и мы должны помочь укрепить мышцы, создать радостную обстановку, чтобы им было весело и хорошо и в это время укреплялось здоровье, а оно укрепляется только ежедневными занятиями и трудом», - отметила инструктор детского сада компенсирующего вида Татьяна Воронина.

В детском саду компенсирующего вида проходят «Клубы выходного дня», где адаптивной физкультуре обучают еще и родителей. Как говорят специалисты, у многих детей колоссальный реабилитационный потенциал. Нужно его правильно использовать. Но главное - чтобы семьи, воспитывающие особенных ребят, чувствовали поддержку на всех этапах их развития и взросления.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте