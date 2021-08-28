В Пензе за 9 дней выявили 669 безмасочников

28.08.2021 | 11:07

В пензенских магазинах продолжается поиск покупателей, не соблюдающих масочный режим. Как пояснили в администрации города, это связано с тем, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 сентября.

Так, чиновники и полицейские прошли по 27 торговым точкам, которые арендуют площади в торговом центре «Олимп».

В ходе рейда на посетителей, не соблюдающих масочный режим, составлено 2 административных протокола.

«Со 2 января по 26 августа во время рейдов обследовано 23 345 объектов потребительского рынка. Сотрудники полиции составили на безмасочников 7 520 протоколов о нарушениях, подпадающих под статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По состоянию на 17 августа на нарушителей режима повышенной готовности с начала года был составлен 6 851 протокол. Таким образом, за 9 дней в областном центре выявили 669 человек, не желающих пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах.