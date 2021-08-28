Общество

В Пензе за 9 дней выявили 669 безмасочников

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В пензенских магазинах продолжается поиск покупателей, не соблюдающих масочный режим. Как пояснили в администрации города, это связано с тем, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 сентября.

Так, чиновники и полицейские прошли по 27 торговым точкам, которые арендуют площади в торговом центре «Олимп».

В ходе рейда на посетителей, не соблюдающих масочный режим, составлено 2 административных протокола.

«Со 2 января по 26 августа во время рейдов обследовано 23 345 объектов потребительского рынка. Сотрудники полиции составили на безмасочников 7 520 протоколов о нарушениях, подпадающих под статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По состоянию на 17 августа на нарушителей режима повышенной готовности с начала года был составлен 6 851 протокол. Таким образом, за 9 дней в областном центре выявили 669 человек, не желающих пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ой, да ладно! Плохо работали, 669 человек можно было за день оштрафовать за нарушения, если бы реально отнеслись к работе, а не для показухи! Народ уже давно перестал соблюдать масочный режим, как в магазинах, так и в общественном транспорте

Гость||

Шарума у Гульшана - ул. Московская, с улицы в здании Пассажа. Продавец готовит и продает без маски. Были неоднократные обращения в отдел полиции № 1, а воз и ныне там.

Гость||

А за чем мне переболевшие масках. Я и так в действующем режиме в масочке повышенно готовясь подхватил корону и переболел

Гость||

Ну надо же как то пополнять скудный местничковый бюджет.

Гость||

Их обнародовали? Они поплатились?

Гость||

Администрация г. Пензы не хочет очистить улицу Чехова от торговли в неустановленных местах (много лет, ежедневно)? Чиновники и полицейские не желают искоренить это безобразие?

Мотовилов (гость)||

Амерцы (ЦРУ) вчера признали, что никакой пандемии нет, вирус - естественная часть животного мира и человека.

Гость||

Фуфло эти маски...долго писать... А попроще , мусора, пожарники, приставы итд, гос служащие при режиме повышенной готовности ОБЯЗАНЫ эти ссаные маски носить. Граждане, не подпадающие под эту категорию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не обязаны их носить, это носит рекомендательный характер. тем более, маски не являются СИЗ.

Гость||

Гость писал(а):

> Ой, да ладно! Плохо работали, 669 человек можно было за день оштрафовать за

> нарушения, если бы реально отнеслись к работе, а не для показухи! Народ уже

> давно перестал соблюдать масочный режим, как в магазинах, так и в

> общественном транспорте

слава России, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, а то бы конкретное мракобесие началось

Гость||

А ты думаешь кто то голосует? Они сами выбираются, тут от голосования ничего не зависит

Гость||

Вон Ваня 78% себе нарисовал а синюков сказал - нарушений не выявлено

Гость||

Все эти штрафы-чистой воды беззаконие, т.к.сама эта Попова сказанула что носить Маски-шоу не обязательный а рекомендательный характер

Гость||

18 января 2021г. на канале "ЛДПР," выщло интервью В.В. Жириновского. Жириновский признался для чего нужен коронавирус: "Коронавирус - новый вид оружия, его нельзя напрямую назвать бактериологическим, но оно будет использоваться многие годы. Использование ядерного и химического оружия опасно. Вот бактериологическое оружие работает... иначе: когда заранее можно знать - кто возбудитель болезни .. и запускать заразу, о которой никто не будет знать. Протекание коронавируса сегодня - управляемый и контролируемый процесс. Главная цель - управление мировым процессом. Военный путь - опасный. Самое удобное, чтобы люди заболели или жили в страхе и панике, что могут заболеть и умереть. Вот и нашли вариант!"

Гость||

Новое исследование показало, что синие хирургические маски для лица эффективны только на 10% в предотвращении заражения COVID-19. Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) обнаружили, что большинство тканевых масок эффективны против коронавируса только на одну десятую, поскольку не закрывают лицо должным образом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

под статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»
Уже 2 года нам что то угрожает, и к чему то повышенно готовимся. Давно губернатору уже надо отменить это постановление.

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