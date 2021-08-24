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Общество

В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности

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Ограничения, действующие в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, сохранятся до 30 сентября включительно.

О том, что режим повышенной готовности в регионе вновь продлен, сообщила пресс-служба областного правительства во вторник, 24 августа.

Дополнительных изменений в постановление не вносилось. Поэтому в Сурском крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и работа точек общепита с 23:00 до 6:00.

Кроме того, жители области должны использовать СИЗы в общественных местах, магазинах, транспорте.

Режим повышенной готовности начал действовать в регионе с 16 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался, в предыдущий раз - до 31 августа.

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Гость||

Да пошли они со свои режимами!

Гость||

Дина?

Гость||

СИЗ - это респираторы и противогазы, но не гигиенические маски из синтетических материалов, окрашенные химическими красками!!!

Гость||

А повышенная готовность к чему , к чему можно готовиться 1,5 года и ни как не приготовиться ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ограничения, действующие в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, сохранятся до 30 сентября включительно.
А как же выборы?

Гость||

Гость писал(a):

СИЗ - это респираторы и противогазы
Респираторы входят но не все, от пыли не являются СИЗ!

Гость||

Выборы нужно отменить..

Гость||

выборы - рассадник короновируса... их тоже отменяйте... статистику же не хотите портить?

Гость||

Гость писал(a):

СИЗ - это респираторы и противогазы, но не гигиенические маски из синтетических материалов, окрашенные химическими красками!!!
СИЗы - гигиенические лицевые маски в соответствии с законом, а не твоими фантазиями.

Гость||

сколько уже можно готовиться?! Готовитесь также как цирк строите

Гость||

Не чего на выборах делать пусть сами голосуют .малый бизнос совсем разлрили.умир.

Гость||

А мож это, в конституцию внести про маски-намордники? Чо продевать-то кажный раз, умаги прям не напасешся...

Гость||

Гость писал(a):

малый бизнос совсем разлрили.умир.
И не жалко.

Гость||

Уродливые внешне маскобараны ликуют. Опять спрятаны под масками и никто не будет над ними смеятся.

Гость||

Какая удобная болезнь, однако. Можно непрерывно пугать людей, штрафовать, наказывать.

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Имя: Гость
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