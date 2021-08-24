В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности

Ограничения, действующие в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, сохранятся до 30 сентября включительно.
О том, что режим повышенной готовности в регионе вновь продлен, сообщила пресс-служба областного правительства во вторник, 24 августа.
Дополнительных изменений в постановление не вносилось. Поэтому в Сурском крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и работа точек общепита с 23:00 до 6:00.
Кроме того, жители области должны использовать СИЗы в общественных местах, магазинах, транспорте.
Режим повышенной готовности начал действовать в регионе с 16 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался, в предыдущий раз - до 31 августа.
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Да пошли они со свои режимами!