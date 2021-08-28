Общество

В Пензе преобразят мемориальный комплекс «Во славу русского оружия»

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Мемориальный комплекс «Во славу русского оружия» в ближайшее время преобразится. Его окончательно завершат согласно проекту.

«Бордюр вынимается, делается площадка метр на метр, и ставится куб гранитный, чтобы он не разрушался, чтобы он уже был навсегда. Будет плоская бронзовая табличка с расширением, как обойма, и будет сверху написано, например, «Камбоджа», - рассказал председатель регионального общественного фонда Андрей Сакмаев.

Также Ангола, Египет, Вьетнам - всего 13 стран, где за чужие свободу и интересы воевали и погибали русские солдаты. Поэтому изначально мемориал планировали назвать «Посвящение воинам-интернационалистам». Больше всего свой долг отдало Афганистану - именно с него и начали строительство первой очереди памятника. Именовать комплекс, как принято, «Афганскими воротами», не вполне верно.

«Смысловая нагрузка какая? Если смотреть к нему лицом, получается призыв в армию, возвращение из армии, в Афганистан, из Афганистана, а тем, которые остались там, им и посвящен Вечный огонь - это был замысел изначально. Ни про какие «ворота» там даже и слова не было. Потом кто-то прицепил это слово, и оно как бы и пошло», - пояснил Андрей Сакмаев.

Деньги на первый фрагмент собирали буквально всей страной. Затем был отлит памятник, посвященный воевавшим в Чечне. Потом появилась стела. Теперь дошла очередь и до колонн с названием стран. Они уже изготовлены, вот только сил и средств установить их у ветеранской организации не осталось. Правительство Пензенской области обещало помочь.

Также решается вопрос о передаче комплекса. Все это время его в меру возможностей поддерживали общественники. Они же и платили ежемесячно за Вечный огонь у мемориала.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

ЛЯЯЯ,ШО ОН НЕСЕТ

Гость||

Засланный казачок

Гость||

Он не казачок,но стелит ровно))

Гость||

А что со Стелой Героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Никто не забыт и ничто не забыто!!! - актуально?

Гость||

Дырявый кентавр

Имя: Гость
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