В Пензе преобразят мемориальный комплекс «Во славу русского оружия»

28.08.2021 | 17:37

Мемориальный комплекс «Во славу русского оружия» в ближайшее время преобразится. Его окончательно завершат согласно проекту.

«Бордюр вынимается, делается площадка метр на метр, и ставится куб гранитный, чтобы он не разрушался, чтобы он уже был навсегда. Будет плоская бронзовая табличка с расширением, как обойма, и будет сверху написано, например, «Камбоджа», - рассказал председатель регионального общественного фонда Андрей Сакмаев.

Также Ангола, Египет, Вьетнам - всего 13 стран, где за чужие свободу и интересы воевали и погибали русские солдаты. Поэтому изначально мемориал планировали назвать «Посвящение воинам-интернационалистам». Больше всего свой долг отдало Афганистану - именно с него и начали строительство первой очереди памятника. Именовать комплекс, как принято, «Афганскими воротами», не вполне верно.

«Смысловая нагрузка какая? Если смотреть к нему лицом, получается призыв в армию, возвращение из армии, в Афганистан, из Афганистана, а тем, которые остались там, им и посвящен Вечный огонь - это был замысел изначально. Ни про какие «ворота» там даже и слова не было. Потом кто-то прицепил это слово, и оно как бы и пошло», - пояснил Андрей Сакмаев.

Деньги на первый фрагмент собирали буквально всей страной. Затем был отлит памятник, посвященный воевавшим в Чечне. Потом появилась стела. Теперь дошла очередь и до колонн с названием стран. Они уже изготовлены, вот только сил и средств установить их у ветеранской организации не осталось. Правительство Пензенской области обещало помочь.

Также решается вопрос о передаче комплекса. Все это время его в меру возможностей поддерживали общественники. Они же и платили ежемесячно за Вечный огонь у мемориала.