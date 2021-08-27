Выпускные в Пензе могут пройти «без изысков и даже без нарядов»

27.08.2021 | 13:19

В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы начальник Управления образования Пензы Лилия Чащина рассказала, в каком формате школы могут предложить проведение выпускных вечеров без взимания денег с родителей.

Речь шла о борьбе с так называемыми школьными поборами - эта тема имеет первостепенную актуальность у родителей учеников. В середине августа директорам школ пригрозили жесткими мерами за поборы. Но родители продолжают жаловаться на сбор денег. В частности, мать выпускника 42-й гимназии рассказала, что уже сейчас на выпускной собирают по 15 000 рублей.

Лилия Чащина объяснила подобные действия излишним стремлением родителей сделать жизнь своих детей в стенах школы макимально комфортной.

«Некоторые родители бывают столь активны, что по своей инициативе пытаются организовать покупку мебели и оборудования в класс или ремонтные работы. Сегодня все школы, все классы готовы принять детей. У нас есть проблемы, но нет классов, где нет парт и досок, где мы не можем приступить к реализации образовательных программ. Родителям иногда хочется, чтобы в классах было больше, чем достаточно», - рассказала она.

По словам руководителя управления образования, директора школ должны предупредить классных руководителей о необходимости пресекать подобные инициативы.

Отдельно Чащина коснулась тем выпускных вечеров.

«Мы готовы провести эти мероприятия в стенах образовательных организаций, в школьных формах, на своих территориях. Выдадим аттестаты. Никакой помощи и изысков, о которых мечтают родители, на это мы не претендуем. Но мы готовы сделать это сами, своими силами, без помощи родителей и даже без нарядов», - заявила она.