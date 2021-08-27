На постах охраны в школах Пензы продолжают работать «бабушки»

27.08.2021 | 14:40

На постах охраны в некоторых школах Пензы продолжают работать пенсионеры. Об этом заявил заместитель главы Пензы Юрий Зиновьев на сессии гордумы в пятницу, 27 августа.

«Я нелегально проехал, посмотрел, до сих пор у нас сидят бабушки», - обратился он к начальнику управления образования Лилии Чащиной.

Она объяснила, что торги на оказание услуг частных охранных предприятий в следующем году пройдут только в преддверии 1 января, а этот календарный год уже проторгован.

«И, к сожалению, стоимость одного часа ЧОПа сейчас составляет от 68 до 90 рублей. Соответственно организаторы этих услуг, наверное, не могут позволить себе других работников. Мы с этим, поверьте, боремся и претензии руководителям выставляем», - ответила Лилия Чащина.

Юрий Зиновьев поинтересовался, как на это посмотрит прокуратура: «Бабушки сидят в соответствии с нормативными документами? Они лицензирование прошли?»

«Все в соответствии с нормативными документами. Получается, что так», - констатировала Лилия Чащина.