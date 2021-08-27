На постах охраны в школах Пензы продолжают работать «бабушки»

На постах охраны в некоторых школах Пензы продолжают работать пенсионеры. Об этом заявил заместитель главы Пензы Юрий Зиновьев на сессии гордумы в пятницу, 27 августа.
«Я нелегально проехал, посмотрел, до сих пор у нас сидят бабушки», - обратился он к начальнику управления образования Лилии Чащиной.
Она объяснила, что торги на оказание услуг частных охранных предприятий в следующем году пройдут только в преддверии 1 января, а этот календарный год уже проторгован.
«И, к сожалению, стоимость одного часа ЧОПа сейчас составляет от 68 до 90 рублей. Соответственно организаторы этих услуг, наверное, не могут позволить себе других работников. Мы с этим, поверьте, боремся и претензии руководителям выставляем», - ответила Лилия Чащина.
Юрий Зиновьев поинтересовался, как на это посмотрит прокуратура: «Бабушки сидят в соответствии с нормативными документами? Они лицензирование прошли?»
«Все в соответствии с нормативными документами. Получается, что так», - констатировала Лилия Чащина.
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если бы бабушки имели подпреденные половые признаки они были бы дедушками