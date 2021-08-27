Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:09
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Общество

На постах охраны в школах Пензы продолжают работать «бабушки»

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На постах охраны в некоторых школах Пензы продолжают работать пенсионеры. Об этом заявил заместитель главы Пензы Юрий Зиновьев на сессии гордумы в пятницу, 27 августа.

«Я нелегально проехал, посмотрел, до сих пор у нас сидят бабушки», - обратился он к начальнику управления образования Лилии Чащиной.

Она объяснила, что торги на оказание услуг частных охранных предприятий в следующем году пройдут только в преддверии 1 января, а этот календарный год уже проторгован.

«И, к сожалению, стоимость одного часа ЧОПа сейчас составляет от 68 до 90 рублей. Соответственно организаторы этих услуг, наверное, не могут позволить себе других работников. Мы с этим, поверьте, боремся и претензии руководителям выставляем», - ответила Лилия Чащина.

Юрий Зиновьев поинтересовался, как на это посмотрит прокуратура: «Бабушки сидят в соответствии с нормативными документами? Они лицензирование прошли?»

«Все в соответствии с нормативными документами. Получается, что так», - констатировала Лилия Чащина.

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Гость||

если бы бабушки имели подпреденные половые признаки они были бы дедушками

Гость||

Воры и казнокрады продолжают сидеть у власти и даже вон пытаются избираться ....

Гость||

А они кого хотят?здоровых молодых мужиков на вахту? Самим то не смешно,там бабки то от скуки с ума сходят,а представьте себе детину

Гость||

У меня теща один раз так в школе внука с вахтершей подралась.

Гость||

Какая скука?? За 70 руб.в ЧОП ,где они еще бабушек находят.

Гость||

Дедушки в депутатах сидят.

Гость||

В Госдуме с IQ ниже плинтуса сидят.

Имя: Гость
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