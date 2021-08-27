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Общество

Группа смерти: в Пензе сотрудница полиции помогла спасти ребенка

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Жительница Пензы выразила благодарность специалисту экспертно-криминалистического отдела городского управления МВД Оксане Шмельковой, которая помогла ей спасти дочь от необратимого поступка.

В середине лета пензячку встревожило поведение дочери-подростка. Мать вникла в проблему и выяснила, что девочка вступила в так называемую группу смерти в одной из социальных сетей.

«Не зная, что делать, женщина обратилась к своей знакомой - сотруднице полиции Оксане Шмельковой. Эксперт посоветовалась с коллегами и дала матери четкие указания, как следует поступить в этом случае», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас девочка прошла курс лечения в медицинском учреждении и рассталась с мыслью о смерти. А ее мать обратилась к начальнику УМВД России по Пензенской области генерал-майору полиции Павлу Гаврилину с просьбой объявить Оксане Шмельковой благодарность за спасение детской жизни.

Правоохранители рекомендуют родителям подростков внимательно относиться к негативным изменениям в поведении детей и следить за тем, с кем они общаются в интернете. Замкнутость, недоверие, нежелание общаться со взрослыми могут стать первыми тревожными звонками, свидетельствующими о том, что ребенок ищет внимания в Сети и может попасть под негативное влияние.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В психушку упекли ребенка, супер помощь, молодцы!

Гость||

Гость писал(a):

В психушку упекли ребенка, супер помощь, мо
Надо было просто дать завершить задуманное. Потом тихо похоронить. Не правда ли? Ведь лечиться не для гордых буртасов!

Гость||

Хоспиди, сколько дур и они ещё и плодят себе подобных

Гость||

Ущербная генетическая линия , может не зря намерения нашёптывались

Гость||

Лечить и дома можно было, а после психушки ничего хорошего не жди, знаю одну такую девочку, которой помогли органы,плачет и плачет после дурки, там жесть просто творится, не для детей это место@

Гость||

/лечиться не для гордых буртасов!/

Тебя негордый небуртас уже пролечили, походу!

Гость||

если демон завелся в голове психушка не поможет, постом и молитвой сей род изгоняется и не факт еще что изгонится

Гость||

Ладно у ребёнка гормональные качели тяжелый пурбетанат, но мамаша пляшущая на костях своей дочери вот где диагноз- её надо лечить. Но к сожалению нет пересадки головного мозга

Гость||

Группы эти надо выявлять и боротся с ними, а не по психушкам распихивать детишек

Имя: Гость
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