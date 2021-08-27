Группа смерти: в Пензе сотрудница полиции помогла спасти ребенка

27.08.2021 | 09:24

Жительница Пензы выразила благодарность специалисту экспертно-криминалистического отдела городского управления МВД Оксане Шмельковой, которая помогла ей спасти дочь от необратимого поступка.

В середине лета пензячку встревожило поведение дочери-подростка. Мать вникла в проблему и выяснила, что девочка вступила в так называемую группу смерти в одной из социальных сетей.

«Не зная, что делать, женщина обратилась к своей знакомой - сотруднице полиции Оксане Шмельковой. Эксперт посоветовалась с коллегами и дала матери четкие указания, как следует поступить в этом случае», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас девочка прошла курс лечения в медицинском учреждении и рассталась с мыслью о смерти. А ее мать обратилась к начальнику УМВД России по Пензенской области генерал-майору полиции Павлу Гаврилину с просьбой объявить Оксане Шмельковой благодарность за спасение детской жизни.

Правоохранители рекомендуют родителям подростков внимательно относиться к негативным изменениям в поведении детей и следить за тем, с кем они общаются в интернете. Замкнутость, недоверие, нежелание общаться со взрослыми могут стать первыми тревожными звонками, свидетельствующими о том, что ребенок ищет внимания в Сети и может попасть под негативное влияние.