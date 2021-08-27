Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Более 25 000 клиентов подключили электронную квитанцию «ТНС энерго»

Печать

«ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам подключить «Электронную квитанцию». С начала года число пользователей удобного и бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту увеличилось на 20% и превысило 25 000 человек.

Электронная квитанция всегда точно в срок поступает потребителю, не теряясь при доставке. При этом адресат защищен от возможности ознакомления посторонних людей с его персональными данными.

Собственники нескольких помещений могут получать квитанции по всем объектам недвижимости на один электронный почтовый ящик. Получив электронный счет, его можно сразу оплатить через интернет, перейдя по встроенной ссылке.

После поступления клиенту документ хранится в электронном ящике и в цифровом архиве компании, поэтому в случае необходимости его всегда легко найти. Электронная квитанция юридически абсолютно равнозначна бумажной версии и пригодна для представления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным для себя способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте