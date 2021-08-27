Более 25 000 клиентов подключили электронную квитанцию «ТНС энерго»

27.08.2021 | 14:38

«ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам подключить «Электронную квитанцию». С начала года число пользователей удобного и бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту увеличилось на 20% и превысило 25 000 человек.

Электронная квитанция всегда точно в срок поступает потребителю, не теряясь при доставке. При этом адресат защищен от возможности ознакомления посторонних людей с его персональными данными.

Собственники нескольких помещений могут получать квитанции по всем объектам недвижимости на один электронный почтовый ящик. Получив электронный счет, его можно сразу оплатить через интернет, перейдя по встроенной ссылке.

После поступления клиенту документ хранится в электронном ящике и в цифровом архиве компании, поэтому в случае необходимости его всегда легко найти. Электронная квитанция юридически абсолютно равнозначна бумажной версии и пригодна для представления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным для себя способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго».