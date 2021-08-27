Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:08
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Общество

Бессоновский район следует по числу заболевших COVID-19 за Пензой

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В пятницу, 27 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 235 новых случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки в Пензенской области.

География заболевания распределилась следующим образом. По количеству заболевших по-прежнему лидирует Пенза - 157 человек. За ней следует Бессоновский район (33), хотя всю неделю второе и третье место попеременно занимали Нижнеломовский и Пензенский районы. Ранее Бессоновский район становился вторым 21 августа, когда в нем заболели за сутки 49 человек.

Пензенский район (9) на этот раз стал третьим.

В Башмаковском районе заболели 7 человек, в Шемышейском - 6, в Каменском районе и городе Заречном - по 5.

4 инфицированных зарегистрированы в Белинском районе, 3 - в Пачелмском, по 2 - в Иссинском, Лунинском и Нижнеломовском.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции с начала эпидемии в регионе достигло 62 593.

За этот период выздоровело 50 464 человека, из которых 327 выписались накануне, 26 августа. В этот же день скончались 19 пациентов с COVID-19, а общее количество жертв коронавируса достигло 2 091.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

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