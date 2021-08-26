В Пензенской области арестовали машину многодетной матери

26.08.2021 | 09:00

В Пензенской области приставы арестовали автомобиль «Лада-Приора», принадлежащий 36-летней многодетной матери. Причиной стали долги по кредитам, налогам и штрафам.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что женщина раньше жила в Пензе, но решила переехать в деревню, чтобы скрыться от долгов. В ее отношении было составлено 239 исполнительных документов. Сумма задолженности превышала 2 млн руб.

В собственности у нее находился автомобиль ВАЗ-217030, однако женщина утверждала, что продала его еще в 2016 году. Правда, документов, которые бы служили доказательством сделки, представить не могла, поскольку якобы их потеряла.

Другого имущества за должником зарегистрировано не было.

Судебный пристав вынес постановление о розыске автомобиля. Началось отслеживание сайтов объявлений. Спустя некоторое время искомая «Приора» появилась в продаже.

В результате на машину наложили арест. После реализации часть долга будет погашена.