В Пензе в день Успения Богородицы пройдет божественная литургия

26.08.2021 | 10:32

В субботу, 28 августа, православные христиане отметят один из двенадцати великих религиозных праздников - Успение Пресвятой Богородицы.

Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Богослужение начнется в 9:30 и продлится около двух часов.

«Накануне, 27 августа, в 17:00 в Успенском кафедральном соборе Пензы состоится всенощное бдение, которое также возглавит митрополит Серафим», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.