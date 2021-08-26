В Пензе в день Успения Богородицы пройдет божественная литургия

В субботу, 28 августа, православные христиане отметят один из двенадцати великих религиозных праздников - Успение Пресвятой Богородицы.
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Богослужение начнется в 9:30 и продлится около двух часов.
«Накануне, 27 августа, в 17:00 в Успенском кафедральном соборе Пензы состоится всенощное бдение, которое также возглавит митрополит Серафим», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ?
Не хватает адептов и падает доход?