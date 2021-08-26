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Общество

В Пензе не стали возбуждать дело из-за покрашенного на Пасху кентавра

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В Пензе не стали возбуждать уголовное дело после инцидента, произошедшего с арт-объектом на Фонтанной площади.

В воскресенье, 2 мая 2021 года (в день, когда православные отмечали Пасху, одной из традиций которой является крашение яиц), неизвестные нанесли красную и синюю краску на интимную зону «Радушного кентавра».

После случившегося на портал «ПензаИнформ» поступил вопрос одного из читателей о том, какое процессуальное решение было принято полицией по данному факту. Редакция направила официальный запрос в региональное управление МВД.

«Сообщаю, что существенного вреда арт-объекту, установленному на Фонтанной площади, причинено не было. В этой связи сотрудниками отдела полиции № 1 было отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Последствия были устранены на месте», - ответили в пресс-службе УМВД.

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Гость||

Гость писал(a):

Ю.А Гагарина,то у него в голове отложится жопа с яйцами и лицо героя Советского союза
Жизнь била била, споила.........Гагарин я вас любила АААААААНанааааааа

Гость||

Отпилить яйца и оставить в покое это недоразумение.

Гость||

намёк понят! теперь каждый год на пасху можно красить

Гость||

Гость писал(a):

Отпилить яйца и оставить в покое это недоразумение.
Так всё дело не в яйцах,это всё естественно,а в идеологическом содержании химеры лошади.

Кентавр - это продукт совокупления бога-извращенца с лошадью(зоофилия). За,что был изгнал богами и жил в табуне,плодя кентавров.

Кентавры нападали на людй,убивали,грабили,жгли,насиловали... А у нас ещё и с дыркой лошадь.

Как министр культуры Курдова(потомок великого скульптора,гордости Пензенского края) могла допустить установку дырявой химеры?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Последствия были устранены на месте», - ответили в пресс-службе УМВД.
А кому поручили такую ответственную процедуру как отмывание металлических яичек от краски?

Гость||

Полицаям-извращенцам

Гость||

Уберите с фонтана химеру дырявого Иван-коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бышший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химру дырявой лошади ? Как?

Гость||

Гость писал(a):

Кентавр - это продукт совокупления бога-извращенца с лошадью(зоофилия). За,что был изгнал богами и жил в табуне,плодя кентавров.
Вы дурачок?

Гость||

Ну так и не завели дело, потому что ущербом считается непоправимый вред имуществу на сумму более 5 тысяч рублей. А тут всего 2 яйца покрасили...

Гость||

Гость писал(a):

Кентавр - это продукт совокупления бога-извращенца с лошадью(зоофилия). За,что был изгнал богами и жил в табуне,плодя кентавров.

Вы дурачок?

Не строй из себя Клару ЦеЛкин и книжки с детства читай. Как завещал великий Ленин.

Имя: Гость
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