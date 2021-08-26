В Пензе не стали возбуждать дело из-за покрашенного на Пасху кентавра

В Пензе не стали возбуждать уголовное дело после инцидента, произошедшего с арт-объектом на Фонтанной площади.
В воскресенье, 2 мая 2021 года (в день, когда православные отмечали Пасху, одной из традиций которой является крашение яиц), неизвестные нанесли красную и синюю краску на интимную зону «Радушного кентавра».
После случившегося на портал «ПензаИнформ» поступил вопрос одного из читателей о том, какое процессуальное решение было принято полицией по данному факту. Редакция направила официальный запрос в региональное управление МВД.
«Сообщаю, что существенного вреда арт-объекту, установленному на Фонтанной площади, причинено не было. В этой связи сотрудниками отдела полиции № 1 было отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Последствия были устранены на месте», - ответили в пресс-службе УМВД.
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Гость писал(a):Жизнь била била, споила.........Гагарин я вас любила АААААААНанааааааа