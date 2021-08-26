В Пензе не стали возбуждать дело из-за покрашенного на Пасху кентавра

26.08.2021 | 10:10

В Пензе не стали возбуждать уголовное дело после инцидента, произошедшего с арт-объектом на Фонтанной площади.

В воскресенье, 2 мая 2021 года (в день, когда православные отмечали Пасху, одной из традиций которой является крашение яиц), неизвестные нанесли красную и синюю краску на интимную зону «Радушного кентавра».

После случившегося на портал «ПензаИнформ» поступил вопрос одного из читателей о том, какое процессуальное решение было принято полицией по данному факту. Редакция направила официальный запрос в региональное управление МВД.

«Сообщаю, что существенного вреда арт-объекту, установленному на Фонтанной площади, причинено не было. В этой связи сотрудниками отдела полиции № 1 было отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Последствия были устранены на месте», - ответили в пресс-службе УМВД.