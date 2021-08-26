В Белинском районе полиция помогла найти брата жительнице Балашихи

26.08.2021 | 13:48

В отдел МВД России по Белинскому району поступило письмо от жительницы подмосковной Балашихи, которой правоохранители помогли найти родню.

Женщина знала, что когда-то у нее были родственники в этом районе, однако не виделась с ними более 40 лет. Она искала их самостоятельно через различные инстанции, но попытки не увенчались успехом. И тогда она решила просить у помощи стражей порядка.

Ее обращение зарегистрировали, а через неделю женщине позвонил начальник уголовного розыска. Он рассказал, что ее двоюродный брат найден и его семья готова к встрече.

«Жительница Московской области выразила благодарность полицейским за то, что никто из них не остался равнодушным к ее просьбе и все выполнили свою работу профессионально, четко и быстро», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.