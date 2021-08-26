В «Арбековской заставе» есть все, что нужно для развития детей

26.08.2021 | 10:11

В жилом комплексе «Арбековская застава» от группы компаний «Территория жизни» есть все необходимые условия для развития детей.

В «Арбековской заставе» приобретают жилье много молодых семей с детьми. Поэтому комплекс растет и развивается, в нем есть современные детские и спортивные площадки, социальные объекты, школы и детские сады.

В эстетичном и продуманном пространстве ЖК «Арбековская застава» дети с удовольствием занимаются на баскетбольных и волейбольных площадках с безопасным прорезиненным покрытием. На всей территории много интересных игровых зон - дети разных возрастов найдут здесь занятие по душе.

Для всех в любое время в свободном доступе имеются развивающие тематические площадки, игровые объекты, теннисные столы и спортивные тренажеры. ГК «Территория жизни» проводит для всех жителей микрорайона соревнования, квесты, праздники двора. В этой работе также участвуют общественные организации и областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Все необходимое для детей находится в шаговой доступности. На первых этажах домов размещены центры развития и детские сады. Совсем рядом новая, построенная по современным стандартам школа № 78 имени генерала Глазунова.

В процессе развития микрорайона Арбеково в жилом комплексе будет построена еще одна школа на 1 100 мест и детский сад на 420 мест. Кроме того, запланировано строительство нового ледового дворца для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Многие семьи отдают предпочтение новостройкам, которые расположены недалеко от спортивных и образовательных учреждений. Очень удобно, когда школа находится совсем рядом и из окна можно наблюдать за ребенком на его пути в школу или во время занятий на спортивных площадках.

Стоит отметить, что комфортное жилье в «Доме у школы» - 11-м строении 6-го микрорайона - продается по инвестиционно привлекательным ценам от 1 млн 650 тыс. руб.* (предложение ограничено и действует до 31 августа 2021 года). Отличительная особенность «Дома у школы» - дизайнерские решения в оформлении здания и подъездов. В этом доме с уникальным дизайном и архитектурой имеется огромный выбор классических квартир и квартир евроформата, высокие потолки и увеличенные окна. Все квартиры - с продуманными планировками и прекрасными видами на городские ландшафты.

ЖК «Арбековская застава» располагается в экологически чистом микрорайоне, рядом с которым находится Арбековский лес. Чистый воздух и зеленая пешеходная аллея рядом с домами предоставляют отличную возможность для прогулок с детьми. Сочетание экологичности и комфорта - особенность жилых комплексов от ГК «Территория жизни».

Уже сейчас в «Арбековской заставе» рядом со строениями 15, 15а и 15Б создается прекрасная парковая зона для активного и спокойного времяпровождения с игровыми площадками для детей и взрослых. Дети будут в восторге от интересных тренажеров, каруселей и игровых элементов. Покрытие дорожек идеально подходит для катания на скейтбордах и роликах, а удобные лавочки и перголы позволят с комфортом отдохнуть при прогулке после работы или в выходной день. Все это создает атмосферу уюта и спокойствия. Это место, где будет приятно проводить время всей семьей.

Если в семье растут дети дошкольного возраста, то для них на первом этаже строения 15Б расположены ясли-сад на 60 мест. В игровых помещениях предусмотрена система «теплый мат» для комфортной температуры поверхности пола.

Покупка квартиры в 15-х строениях «Арбековской заставы» - очень удобный вариант для молодой семьи. Родителям не нужно тратить много времени на то, чтобы отвести ребенка в садик, ведь он находится в непосредственной близости от их жилья.

Сейчас в этих строениях действует уникальное предложение покупки в ипотеку с субсидированием от застройщика по ставке от 2,35%**. Причем дома уже сданы в эксплуатацию и готовы к заселению. Кстати, квартиры в них сдаются с полностью готовой отделкой Smart Pro. Это значит, что уже установлены межкомнатные двери и натяжные потолки с точечными светильниками, уложен ламинат, при отделке санузлов и ванных комнат использована керамическая плитка итальянского бренда Kerama Marazzi.

В дополнение к отделке идет стиральная машина и кухонный модуль. На все работы по отделке и материалы имеется пятилетняя гарантия от застройщика. Новоселы будут избавлены от хлопот по ремонту, им останется только расставить мебель - и квартира будет готова к проживанию.

В домах представлены как классические планировки с отдельной кухней, так и smart-квартиры современного евроформата. Высокие (2,7 м) потолки и увеличенные оконные проемы создают ощущение простора. Холлы представляют собой это уютное и продуманное пространство. Вход в дом организован на уровне земли, так что ничто не помешает пройти с коляской.

Для автовладельцев рядом с домами построен крытый многоуровневый паркинг-центр на 500 машино-мест. У автомобиля всегда будет свое место, защищающее от яркого солнца, снега и непогоды. А на первом этаже паркинг-центра находятся магазины и супермаркет. И все это - в шаговой доступности.

Удобство для жителей не ограничивается пределами дома: ГК «Территория жизни» применяет smart-стандарты строительства и создает комфортную среду на всех уровнях - в домах, во дворах, в квартале и в микрорайоне в целом. «Арбековская застава» - это территория возможностей: комфортная среда, где все рядом. Приобретение жилья в «Арбековской заставе» - выгодное инвестирование в будущее семьи и детей.

Ознакомиться с вариантами планировок и отделки квартир можно в офисе продаж ЖК «Арбековская застава». В шоуруме представлены образцы, а специалисты компании помогут сориентироваться в выборе.

Адрес офиса продаж - г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7. Предварительно следует записаться по телефону +7 (8412) 203-000. Также рекомендуется посетить сайт арбековскаязастава.рф, чтобы узнать о действующих акциях и предложениях.

*Скидка предоставляется любому покупателю квартиры при условии оплаты без использования ипотечных средств и с использованием ипотечных средств от любого банка. Срок действия акции с 15 июля по 31 августа 2021 года. В акции участвует объект, расположенный по адресу: РФ, Пензенская область, город Пенза, Октябрьский район, 6-й микрорайон Арбеково, строение 11. Проектная декларация размещена на сайте: https://www.наш.дом.рф.

**Не является публичной офертой. C 15.04.2021 по 01.07.2022 включительно в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье у юридического лица по ДДУ/ДКП застройщика ООО «Застава». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф/. Первоначальный взнос - 20 %. Срок кредита - 12 лет, ставка - 2,35 % на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика. Максимальная сумма кредита – до 3 млн рублей. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. В акции участвуют строения, расположенные по адресу: РФ Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, 7-й микрорайон Арбеково, строение 15 (ул. 65-летия Победы, 29), РФ Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, 7-й микрорайон Арбеково, строение 15 (ул. 65-летия Победы, 31).