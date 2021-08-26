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Общество

Прокуратура сочла работу с семьями в ряде районов области формальной

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В среду, 25 августа, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области были озвучены недостатки, которые выявила прокуратура в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Отмечалось, что повсеместно планирование работы комиссий осуществляется ненадлежащим образом. Не контролируется выполнение принятых решений, нарушается порядок ведения банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении. Выявлены нарушения при рассмотрении административных дел в отношении детей и их законных представителей.

Представитель региональной прокуратуры Елена Кошлевская отметила слабую координацию и формальный подход к индивидуальной работе с семьями в Ленинском и Октябрьском районах Пензы, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Никольском, Пензенском, Спасском и Шемышейском районах области.

Членам комиссии было предложено систематически анализировать как подростковую преступность, так и преступления в отношении детей, в том числе в семьях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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