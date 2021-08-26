Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|17:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам посоветовали не покупать школьникам одежду из синтетики

Печать

В преддверии учебного года специалисты из регионального управления Роспотребнадзора дали пензецам советы о том, какую одежду лучше покупать для школы.

В первую очередь родителям рекомендовали внимательно изучить ярлычок с составом ткани. Форма, произведенная лишь из синтетических волокон, не подойдет. Известно, что такая ткань, хоть и стоит дешевле, не отводит влагу, не дает коже дышать. В итоге у ребенка нарушается тепловой обмен, что может привести к переохлаждению и простуде.

Кроме того, синтетика притягивает к себе пыль, микроорганизмы, ее ношение может стать причиной аллергии и сыпи.

Также не следует останавливать свой выбор на одежде, уход за которой предполагает не обычную стирку, а химчистку.

«Химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника», - отметили в ведомстве.

Лучше всего для школы выбирать одежду неярких цветов, соответствующую правилам, которые приняты в образовательном учреждении. В теплое время года ребенку лучше всего носить вещи из льняных или хлопковых тканей, в холодное - из шерсти и кашемира.

«От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани», - напомнили специалисты.

Что касается размера, то необходимо убедиться, что ребенку удобно в форме как в сидячем положении, так и при ходьбе. Недопустимы слишком тесные вещи, их ношение может привести к болям в животе или к нарушению дыхания.

Специалисты посоветовали купить для школьника сразу несколько предметов одежды, чтобы их удобно было менять в течение недели. Так, мальчикам лучше иметь запасные брюки и две-три однотонные рубашки, а девочкам - запасную юбку или платье и две-три блузы.

Ранее в Пензастате подсчитали, что в среднем комплект одежды для первоклассника обойдется в 13 000 рублей, для первоклассницы - в 18 000.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Известно, что такая ткань, хоть и стоит дешевле, не отводит влагу, не дает коже дышать.
Что за бред? Современная синтетика наоборот дышит лучше, отводит влагу и быстро сохнет. Спортсмены думаете в хлопке занимаются? Каменный век какой то. И да, нормальная синтетика стоит значительно дороже хлопка.

Гость||

Да хрен там дешевле синтетика стоит, в элеганте, где обязывают покупать форму, блузку синтетическую на первоклашку за 2500рэ впаривают, а х/бешная на рынке 1500 максимум стоит!

А вообще эта дерьмовская форма не стлит того, что ломят за неё, жилет сранный за 2тыщи вкрячивают, тьфу! Я сама шью, в 15 раз дешевле выходит! Пусть элегант подавится!

Гость||

#Современная синтетика наоборот#

Кто тебе там из современной синтетики сошьет, форму из самого дешевого дерьма строчат!

Гость||

"Современная синтетика наоборот"

Брехня! Костюм на мальчика дороже стоит, чем для девочки! Гоните своих экспертов ссаными тряпками!

Гость||

Долго эти дармоеды из РПН будут нам прописные истины рассказывать?! Родители и без них знают что лучше. Отдайте нам их зарплату, мы сами разберёмся, тем более современная синтетика порой лучше натуралки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 13 000 рублей, для первоклассницы - в 18 000.
Обуреть, я на свою одежду столько не трачу в год, даже за два..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

советы о том, какую одежду лучше покупать для школы.
Гость писал(a):
Да хрен там дешевле синтетика стоит, в элеганте, где обязывают покупать форму, блузку синтетическую на первоклашку за 2500рэ впаривают, а х/бешная на рынке 1500 максимум стоит!
Опять у Попкова????

Гость||

дерут с детишек, особенно с первоклашек, потом уж освоятся родители и посылают с этой формой подальше, покупают в других местах! Элегант откатывает деректрисам, у нас прям навязывают их дерьмовмкую форму из говна покупать, тьфу!

Гость||

Попков который чухальник?

Гость||

130000, 180000 это какие-то костюмы от Шанель, Верчаче, Диор или что?

Гость||

Это-Элегант

Гость||

Гость писал(a):

130000, 180000
13 000, 18 000

Гость||

18 тыс стоит только комплект, а дали 10

Гость||

Что там в этом Элеганте? Сроду не были. Это не кибитка у Коллажа с костюмами, которые даром не надо?

Гость||

Что там такое может стоить 13 и 18 тыр? Рубашка для женщины! по скидкам можно купить за 700р, брюки -1300-1700, жакет типа пиджак в школу - та же цена. Это на взрослого! Откуда такая сумма?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте