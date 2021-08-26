Пензенцам посоветовали не покупать школьникам одежду из синтетики

26.08.2021 | 16:32

В преддверии учебного года специалисты из регионального управления Роспотребнадзора дали пензецам советы о том, какую одежду лучше покупать для школы.

В первую очередь родителям рекомендовали внимательно изучить ярлычок с составом ткани. Форма, произведенная лишь из синтетических волокон, не подойдет. Известно, что такая ткань, хоть и стоит дешевле, не отводит влагу, не дает коже дышать. В итоге у ребенка нарушается тепловой обмен, что может привести к переохлаждению и простуде.

Кроме того, синтетика притягивает к себе пыль, микроорганизмы, ее ношение может стать причиной аллергии и сыпи.

Также не следует останавливать свой выбор на одежде, уход за которой предполагает не обычную стирку, а химчистку.

«Химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника», - отметили в ведомстве.

Лучше всего для школы выбирать одежду неярких цветов, соответствующую правилам, которые приняты в образовательном учреждении. В теплое время года ребенку лучше всего носить вещи из льняных или хлопковых тканей, в холодное - из шерсти и кашемира.

«От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани», - напомнили специалисты.

Что касается размера, то необходимо убедиться, что ребенку удобно в форме как в сидячем положении, так и при ходьбе. Недопустимы слишком тесные вещи, их ношение может привести к болям в животе или к нарушению дыхания.

Специалисты посоветовали купить для школьника сразу несколько предметов одежды, чтобы их удобно было менять в течение недели. Так, мальчикам лучше иметь запасные брюки и две-три однотонные рубашки, а девочкам - запасную юбку или платье и две-три блузы.

Ранее в Пензастате подсчитали, что в среднем комплект одежды для первоклассника обойдется в 13 000 рублей, для первоклассницы - в 18 000.