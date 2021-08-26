COVID-19: иссинца не успели наказать за нарушение режима из-за смерти

26.08.2021 | 17:16

В Иссинском районе подвели итоги деятельности по привлечению населения к ответственности за нарушение режима повышенной готовности, введенного на территории Пензенской области.

За шесть месяцев 2021 года местный суд рассмотрел 33 дела в отношении безмасочников. Фигуранты не использовали средства защиты в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте.

«Из привлеченных к административной ответственности получили письменное предупреждение 30 человек, двум лицам был назначен административный штраф в размере 1 100 рублей, 1 дело было прекращено за смертью привлекаемого лица», - сообщили в пресс-службе Иссинского районного суда.

Ранее сообщалось, что в Лопатинском районе перед служителями Фемиды предстали мужчина и женщина, пренебрегшие масками. Сельчанку оштрафовали на 1 000 рублей, сельчанина - на 15 000.