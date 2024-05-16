За оскорбление и унижение педагогов хотят ввести штрафы до 700 тыс. руб.

16.05.2024 | 11:57

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила председателю Правительства России Михаилу Мишустину предложение дополнить КоАП статьей «Оскорбление педагогического работника» и увеличить штрафы за это нарушение.

Об этом пишет RT со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Лантратова обратила внимание на участившиеся случаи оскорбительного отношения к учителям. По ее мнению, умаление чести и достоинства педагогов требует принятия законодательных мер.

Изменения уже разрабатываются. Публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей предлагается карать штрафом для граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 100 000, для юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей.

Если же оскорбление прозвучит в общественном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете, то сумма штрафов будет выше: на граждан от 10 000 до 30 000, на должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, на юрлиц - от 500 000 до 700 000 рублей.

По мнению депутата, такие меры защитят учителей и повысят статус педагогов в обществе. При этом Лантратова подчеркнула, что каждое правонарушение должно быть тщательно исследовано и доказано, чтобы избежать злоупотреблений и перегибов.

Она попросила Мишустина рассмотреть целесообразность инициативы и представить позицию Правительства РФ.