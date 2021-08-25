Общество

После отравления детей в регионе занялись ремонтом бассейнов

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В Пензенской области продолжается ремонт муниципальных бассейнов. Об этом врио министра образования Александр Воронков рассказал во время пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 24 августа. Таким образом он ответил на вопрос о том, какие управленческие решения были приняты после массового отравления в нижнеломовской «Волне».

24 апреля парами хлора там отравился 21 ребенок. По версии следователей, замдиректора спортшколы, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. В итоге стало плохо детям в возрасте от 10 до 14 лет, занимавшимся в тот момент плаванием.

«После случая, который чуть не привел к трагедии в Нижнеломовском районе, мы проанализировали состояние всех муниципальных бассейнов и увидели, что они находятся в удручающем состоянии. Зачастую данное оборудование или функционирует со сбоями, или вообще не функционирует. Многие бассейны нуждаются в капитальном ремонте, и, чтобы обеспечить финансирование безопасности, было принято решение взять на баланс муниципальные бассейны и передать их системе образования», - рассказал Александр Воронков.

В итоге 17 бассейнов взяла на баланс областная станция юных туристов, процесс еще не окончен.

«Уже сегодня выделены деньги, и мы заключаем договоры на ремонт чаш и систем водоподготовки, а это почти 50 млн рублей из областного бюджета. Конечно, такие средства муниципалитеты выделить не могли. С 1 сентября уже многие бассейны будут функционировать в стандартном режиме», - добавил врио министра.

Он уточнил, что в этом году средства выделены именно на ремонт чаш и оборудования водоподготовки, в следующем запланированы капитальные работы.

«Все дети, которые занимались в бассейнах в муниципалитетах, будут их посещать, также бассейны будут открыты и для населения», - заключил чиновник.

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