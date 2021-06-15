Отравившимся в «Волне» детям могут компенсировать моральный вред

15.06.2021 | 09:59

Прокуратура завершила проверку бассейна «Волна» в Нижнем Ломове, где 24 апреля парами хлора отравился 21 ребенок.

«Установлено, что оказание спортивной школой услуг не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья детей, не осуществлялся контроль за установленным в помещении бассейна учебно-тренировочным процессом и за дозирующим химические вещества оборудованием», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По версии следователей, замдиректора, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. В итоге отравились дети в возрасте от 10 до 14 лет, занимавшиеся в тот момент плаванием. На данный момент все они уже выписаны из больниц.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело за халатность. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он не может покидать жилище с 22:00 до 6:00, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи и общаться с лицами, которые проходят по делу как пострадавшие или свидетели.

Также было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. По решению суда деятельность бассейна приостановили на 90 суток.

Прокуратура держит на контроле расследование обоих дел.

«В указанном бассейне выявлены также нарушения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверки в отношении директора спортивной школы прокурором возбуждены 5 дел об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в уполномоченные органы», - добавила Светлана Артамонова.

В интересах детей в суд подан иск о компенсации спортшколой причиненного им морального вреда.