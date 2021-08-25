ГУ МЧС: В Пензе очагов возгорания нет, проверка продолжается

25.08.2021 | 11:02

«Мониторинг показал, что очагов возгорания нет», - проинформировали в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:51 в среду, 25 августа.

Сообщение связано с жалобами на сильное задымление, поступавшими с утра из разных районов города. Спасатели начали проверку.

В 9:37 пресс-служба ведомства сообщила, что возгораний в Пензе и прилежащих районах нет, а к мониторингу привлечена беспилотная авиация.

Также региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опубликовало в соцсети «ВКонтакте» пост следующего содержания: «Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха».

Около 10:00 жители Пензы начали сообщать в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о том, что дым рассеивается.

Тем не менее спасатели продолжают проверку.