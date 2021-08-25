Общество

ГУ МЧС: В Пензе очагов возгорания нет, проверка продолжается

Печать

«Мониторинг показал, что очагов возгорания нет», - проинформировали в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:51 в среду, 25 августа.

Сообщение связано с жалобами на сильное задымление, поступавшими с утра из разных районов города. Спасатели начали проверку.

В 9:37 пресс-служба ведомства сообщила, что возгораний в Пензе и прилежащих районах нет, а к мониторингу привлечена беспилотная авиация.

Также региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опубликовало в соцсети «ВКонтакте» пост следующего содержания: «Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха».

Около 10:00 жители Пензы начали сообщать в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о том, что дым рассеивается.

Тем не менее спасатели продолжают проверку.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Ваксеров жгут

Гость||

11.12. Ты без мозгов живёшь?. Зачем?

Гость||

это же свалка городская в чемодановке горит. ее постоянно жгут. от города она 5-10 км. ее давно переносить на до было

Гость||

в субботу видел очаг возгорания в Бессоновке, кто-то жарил шашлыки смачно

Гость||

есть специальные спутниковые сервисы для поиска возгораний.

Старые пердуны из штаба ГоиЧС об этом не слышали?

Гость||

Гость писал(a):

есть специальные спутниковые сервисы для поиска возгораний.

Старые пердуны из штаба ГоиЧС об этом не слышали?

да все все прекрасно понимают, просто дурака включают. а откуда столько дымааа? а кто это сделааал? а потом в конце голосовать за нас не будете я не то еще с вами сделаю))) ахахха Причем всегда в августе почему то она больше всего горит. вы проехайтесь вечером от м5 в сторону светлой поляны и сосновки там все поля дома в дыму. особенно под вечер или ночью. а потом почему погловно рак у людей, . все безответсвенные лица у власти кто ворует миллионами и ничего не делает для нашего края что бы все сдохли от рака

Гость||

Гость писал(a):

Ты без мозгов живёшь?
А ты с прививкой?

Гость||

Если свалка горит, то вопрос, куда деньги за мусор уходят? Можно же уже было бы два перерабатывающих завода воткнуть

Гость||

гори гори ясна чтобы все угарели

Гость||

Гость писал(a):

Ты без мозгов живёшь?

А ты с прививкой?

нет с пиявкой и одной змеей

Гость||

Гость писал(a):

Если свалка горит, то вопрос, куда деньги за мусор уходят? Можно же уже было бы два перерабатывающих завода воткнуть
известно где под матрасами один накопил дома наличкой пол лярда, а сколько у сыновей еще, а сколько спрятано а сколько по счетам.

Гость||

В 8ч у бывшего поста ГАИ в арбеково было задымлено,сейчас развеяло.....

Гость||

частный сектор ликует!

Под этот дым можно и с участка весь мусор сжечь, никто и не заметит лишнего дыми!

Гость||

Гость писал(a):

есть специальные спутниковые сервисы для поиска возгораний.

Старые пердуны из штаба ГоиЧС об этом не слышали?

Вы дурачок? Эти сервисы малые очаги не фиксируют, многие очаги пропускают, и показывают с немалым опозданием.

Гость||

Пуканы мракобесов Поволжья горят.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте