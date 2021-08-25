ГУ МЧС: В Пензе очагов возгорания нет, проверка продолжается

«Мониторинг показал, что очагов возгорания нет», - проинформировали в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:51 в среду, 25 августа.
Сообщение связано с жалобами на сильное задымление, поступавшими с утра из разных районов города. Спасатели начали проверку.
В 9:37 пресс-служба ведомства сообщила, что возгораний в Пензе и прилежащих районах нет, а к мониторингу привлечена беспилотная авиация.
Также региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опубликовало в соцсети «ВКонтакте» пост следующего содержания: «Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха».
Около 10:00 жители Пензы начали сообщать в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о том, что дым рассеивается.
Тем не менее спасатели продолжают проверку.
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