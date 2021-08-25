Происшествия

Пензу заволокло дымом, спасатели ищут очаги возгорания

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Утром в среду, 25 августа, Пенза оказалась окутана дымом. О запахе гари сообщили жители разных микрорайонов: Терновки, Арбекова, Севера, Западной Поляны.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время спасатели проверяют территорию, очагов возгорания не зафиксировано.

«Причина задымления на территории Пензенской области на данный момент выясняется, загораний в городе Пензе и прилежащих областях нет. Личный состав проводит проверку территорий на выявление очагов загораний, привлечена беспилотная авиация», - уточнили представители ведомства.

По предварительным данным, дым на территорию Пензенской области принесло из других регионов, где в настоящее время горят леса. Так, пожары продолжаются в городе Сарове Новогородской области, их тушат в том числе пензенские спасатели.

Жители Пензы, имеющие хронические заболевания, уже начали жаловаться на проблемы со здоровьем, возникшие из-за задымления. В первую очередь это коснулось людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.

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Источник — видео instagram.com/17_ekaterina_17
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Гость||

Продолжаем шутки за сто

Гость||

Где попы с крестным ходом с картинкой неопалимая купина?

Гость||

Это все сраные вайперы!

Надо запрещать эту гадость,

Гость||

Что неладное творится.Пахнет вовсе не древесиной.Горящий лес пахнет совершенно по другому.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в городе Сарове Новогородской области
Нижегородской

Гость||

Госдеп? Или все таки обоsрались на местном уровне..

Гость||

Да уж какие шутки…

Гость||

Что то нам не хотят рассказывать.

Гость||

Гость писал(a):

Где попы с крестным ходом с картинкой неопалимая купина?
Какая на хрен Купина,если у них церкви с мощами горят...

Гость||

Гость писал(a):

Что то нам не хотят рассказывать.
Йод надо пить?

Гость||

Уж если и есть Бог,то не в этих храмиках он обитает......

Гость||

Это началось инопланетное вторжение!

Гость||

В центра на Кирова тоже дышать нечем.

Гость||

Боха нет!

А воля Иеговы есть

Гость||

Гость писал(a):

в городе Сарове
Оно и есть. 200 км всего-то.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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