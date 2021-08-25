Пензу заволокло дымом, спасатели ищут очаги возгорания

25.08.2021 | 09:06

Утром в среду, 25 августа, Пенза оказалась окутана дымом. О запахе гари сообщили жители разных микрорайонов: Терновки, Арбекова, Севера, Западной Поляны.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время спасатели проверяют территорию, очагов возгорания не зафиксировано.

«Причина задымления на территории Пензенской области на данный момент выясняется, загораний в городе Пензе и прилежащих областях нет. Личный состав проводит проверку территорий на выявление очагов загораний, привлечена беспилотная авиация», - уточнили представители ведомства.

По предварительным данным, дым на территорию Пензенской области принесло из других регионов, где в настоящее время горят леса. Так, пожары продолжаются в городе Сарове Новогородской области, их тушат в том числе пензенские спасатели.

Жители Пензы, имеющие хронические заболевания, уже начали жаловаться на проблемы со здоровьем, возникшие из-за задымления. В первую очередь это коснулось людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.