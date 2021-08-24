В Заречном назвали виновников разрушения откоса нового виадука

24.08.2021 | 09:40

«Уплывающий» виадук из Заречного в Монтажный отремонтируют. Финансировать работы будут из городского бюджета.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заместителя главы администрации Сергея Воронянского.

Комиссия обследовала мост там, где дождевая вода разрушила водоотвод. По мнению специалистов, неизвестные вандалы повредили конструкцию лотка, и осадки стали размывать откос.

«Комиссия установила, что случай не гарантийный, так как дефект не является браком или недоработкой, допущенной в ходе капитального ремонта путепровода. Устранять дефект будет КБУ», - уточняет портал.

Первые снимки дыры в откосе обновленного виадука появились в группе закрытого города соцсети Instagram в июне. В августе зареченцы вновь вернулись к обсуждению дефекта, задав вопрос, кто же будет его исправлять.

Ремонт путепровода в Монтажный обошелся в 121 млн рублей. Для движения транспорта объект открыли 2 сентября 2020 года.