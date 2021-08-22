Соцсети: виадук в Монтажный продолжает «уплывать»

22.08.2021 | 11:07

Зареченец в группе закрытого города соцсети Instagram поделился свежим снимком путепровода в Монтажный.

Судя по кадру, продолжает разрушаться водоотвод конструкции. «Кто же будет это исправлять?» - задал вопрос автор поста.

Комментаторы отметили, что объект, скорее всего, на гарантии у подрядчика, именно ему и надлежит исправить изъяны.

«По гарантии приложат подорожник, спишут 5 млн рублей», «Уже с другой стороны уплыло. Вот у нас делают», - высказались горожане.

В июне зареченцы уже делились снимками обновленного виадука и обратили внимание на то, что водоотвод разрушается. Лучшего, по их мнению, оставляет желать и дорожное покрытие возле конструкции.

«И года не прошло. Вокруг бардак, сплошная грязь и мусор, дорог вообще нет, ямы огромные, везде стоит вода, дренажи не чищены. На моей памяти асфальт тут был, когда мост только построили», - высказался горожанин.

Ремонт путепровода из Заречного в Монтажный обошелся в 121 млн рублей. Для движения транспорта объект открыли 2 сентября 2020 года.

Фото instagram.com/zar_info58.