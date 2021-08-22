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Глас народа

Соцсети: виадук в Монтажный продолжает «уплывать»

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Зареченец в группе закрытого города соцсети Instagram поделился свежим снимком путепровода в Монтажный.

Судя по кадру, продолжает разрушаться водоотвод конструкции. «Кто же будет это исправлять?» - задал вопрос автор поста.

Комментаторы отметили, что объект, скорее всего, на гарантии у подрядчика, именно ему и надлежит исправить изъяны.

«По гарантии приложат подорожник, спишут 5 млн рублей», «Уже с другой стороны уплыло. Вот у нас делают», - высказались горожане.

В июне зареченцы уже делились снимками обновленного виадука и обратили внимание на то, что водоотвод разрушается. Лучшего, по их мнению, оставляет желать и дорожное покрытие возле конструкции.

«И года не прошло. Вокруг бардак, сплошная грязь и мусор, дорог вообще нет, ямы огромные, везде стоит вода, дренажи не чищены. На моей памяти асфальт тут был, когда мост только построили», - высказался горожанин.

Ремонт путепровода из Заречного в Монтажный обошелся в 121 млн рублей. Для движения транспорта объект открыли 2 сентября 2020 года.

Фото instagram.com/zar_info58.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для движения транспорта объект открыли 2 сентября 2020 года.
Ровесник пензенского кентавра. Но кентавр стоит, а виадук разрушается.

Гость||

Собаки из Зари добрались до Монтажки.

Гость||

Да все у нас хорошо, просто замечательно! Мы во всю строим, ведём ремонт и вообще стараемся, нам же на это деньжищи выделяют, вот мы и стараемся, а то, о чем люди тут пишут, просто мелочи, мы на них внимания не юбращаем и вы не обращайте. И ТАК СОЙДЁТ!!!

Гость||

Хто-хто, Роскосмос или Росатом, хтожа исчо

Гость||

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Гость||

Тоже самое и с бакунинским мостом будет, украли все, что можно!

Имя: Гость
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