Соцсети: виадук в Монтажный продолжает «уплывать»

Зареченец в группе закрытого города соцсети Instagram поделился свежим снимком путепровода в Монтажный.
Судя по кадру, продолжает разрушаться водоотвод конструкции. «Кто же будет это исправлять?» - задал вопрос автор поста.
Комментаторы отметили, что объект, скорее всего, на гарантии у подрядчика, именно ему и надлежит исправить изъяны.
«По гарантии приложат подорожник, спишут 5 млн рублей», «Уже с другой стороны уплыло. Вот у нас делают», - высказались горожане.
В июне зареченцы уже делились снимками обновленного виадука и обратили внимание на то, что водоотвод разрушается. Лучшего, по их мнению, оставляет желать и дорожное покрытие возле конструкции.
«И года не прошло. Вокруг бардак, сплошная грязь и мусор, дорог вообще нет, ямы огромные, везде стоит вода, дренажи не чищены. На моей памяти асфальт тут был, когда мост только построили», - высказался горожанин.
Ремонт путепровода из Заречного в Монтажный обошелся в 121 млн рублей. Для движения транспорта объект открыли 2 сентября 2020 года.
Фото instagram.com/zar_info58.
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penzainform.ru писал(a):Ровесник пензенского кентавра. Но кентавр стоит, а виадук разрушается.