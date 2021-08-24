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Общество

В минздраве назвали срок поступления в детские поликлиники «Пентаксима»

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На странице Министерства здравоохранения Пензенской области в Instagram назван срок поставки вакцины «Пентаксим» в детские поликлиники.

Жалобы на отсутствие вакцины от пяти болезней начали поступать в июле. Так, жительница Пензы написала, что такая ситуация наблюдается с мая.

Тогда в региональном минздраве пояснили, что поставка препарата ожидается в течение третьего квартала и пообещали: как только «Пентаксим» поступит в регион, информация об этом будет доведена до населения через медицинские организации, СМИ и социальные сети.

На этот раз в министерстве назвали более точный срок. Поставка вакцины «Пентаксим» ожидается в сентябре.

«Пентаксим» вырабатывает в организме иммунитет к пяти инфекциям: коклюшу, столбняку, дифтерии, полиомиелиту и гемофильной инфекции типа В.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

назван срок поставки вакцины «Пентаксим» в детские поликлиники.
Под видом Пентаксима от ковиды дрянь будут колоть как эксперимент.

Гость||

В поликлинике на пр. Победы, 29 уже есть

Гость||

Гость писал(a):

Под видом Пентаксима от ковиды дрянь будут колоть как эксперимент.
Где доказательства? Или лишь бы какую-нибудь тупость сказать?

Гость||

А чё, эти могут! Случаи,когда вместо проверенных вакцин кололи экспериментальные уже бывали!

Гость||

Ну как бы СЕНТЯБРЬ-завершающий месяц третьего квартала (в течении которого и обещали поступление вакцины), вроде как и сроки соблюдают.

А вообще!!! компонент от гемофильной инфекции чаще всего выкидывают медсестры прививочных кабинетов, якобы за ненадобностью/незнанию. И лучше бы этот вопрос Министерство проработало

Гость||

Фильм Роберто де Ниро "Отвакцинены" поможет открыть глаза всем сомневающимся. Уделите время, ознакомьтесь.

Имя: Гость
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