В минздраве назвали срок поступления в детские поликлиники «Пентаксима»

На странице Министерства здравоохранения Пензенской области в Instagram назван срок поставки вакцины «Пентаксим» в детские поликлиники.
Жалобы на отсутствие вакцины от пяти болезней начали поступать в июле. Так, жительница Пензы написала, что такая ситуация наблюдается с мая.
Тогда в региональном минздраве пояснили, что поставка препарата ожидается в течение третьего квартала и пообещали: как только «Пентаксим» поступит в регион, информация об этом будет доведена до населения через медицинские организации, СМИ и социальные сети.
На этот раз в министерстве назвали более точный срок. Поставка вакцины «Пентаксим» ожидается в сентябре.
«Пентаксим» вырабатывает в организме иммунитет к пяти инфекциям: коклюшу, столбняку, дифтерии, полиомиелиту и гемофильной инфекции типа В.
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penzainform.ru писал(a):Под видом Пентаксима от ковиды дрянь будут колоть как эксперимент.