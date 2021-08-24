В минздраве назвали срок поступления в детские поликлиники «Пентаксима»

24.08.2021 | 10:39

На странице Министерства здравоохранения Пензенской области в Instagram назван срок поставки вакцины «Пентаксим» в детские поликлиники.

Жалобы на отсутствие вакцины от пяти болезней начали поступать в июле. Так, жительница Пензы написала, что такая ситуация наблюдается с мая.

Тогда в региональном минздраве пояснили, что поставка препарата ожидается в течение третьего квартала и пообещали: как только «Пентаксим» поступит в регион, информация об этом будет доведена до населения через медицинские организации, СМИ и социальные сети.

На этот раз в министерстве назвали более точный срок. Поставка вакцины «Пентаксим» ожидается в сентябре.

«Пентаксим» вырабатывает в организме иммунитет к пяти инфекциям: коклюшу, столбняку, дифтерии, полиомиелиту и гемофильной инфекции типа В.