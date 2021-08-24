60-летний пензенец за долги лишился единственной ценности

24.08.2021 | 13:24

Более 2 млн рублей задолжал житель Пензы по кредитам и налогам. Ленинский районный суд выдал исполнительный лист, и судебные приставы задумались над тем, что взять с горожанина.

60-летний мужчина не имел никакой собственности, за исключением зарегистрированного огнестрельного оружия. Оно-то и послужило средством расплаты.

«Пристав-исполнитель арестовал гладкоствольные ружья «Вепрь» и ТОЗ и две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения «Лидер». Оружие должны оценить специалисты, после чего оно будет реализовано в счет погашения задолженности», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее приставы обратили взыскание на «Ладу-Приору», принадлежавшую 60-летней пензячке. За автолюбительницей числилось 236 неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также задолженность по кредитам и налогам. Общая сумма долга превысила 300 тысяч рублей. Машину изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.