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Общество

Зеленый двор в Спутнике: для экологичной и безопасной жизни

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Зеленый двор в Спутнике - для тех, кто мечтает жить в гармонии с природой. Даже в условиях современного города.

Третий двор ЖК «Радужные дворы» - Зеленый - будет максимально экологичным. Он закрыт от машин, так что территория действительно будет зеленой, с клумбами и кустарниками, можжевельником, каштанами и другими деревьями.

Большинство элементов во дворе деревянные, без использования краски. И это не только красиво. Доказан терапевтический эффект при использовании предметов, созданных из дерева. Древесина, даже покрытая краской на водной основе, выделяет фитонциды, полезные для здоровья ребенка.

А еще во дворе спроектированы деревянные беседки, лавочки с навесом, столики в зоне для настольных игр и даже деревянные шезлонги в зоне солярия.

Сейчас возводят первый дом Зеленого двора - строение № 76. И с каждым днем в продаже остается все меньше квартир.

За подробностями можно обратиться в офисы строительного холдинга «Термодом». Телефоны для связи: 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.

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