Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области охотники допустили 8 нарушений за 2 дня

Печать

Восемь нарушений за два дня. Таковы итоги первых суток сезона охоты. Правоохранительные органы и госслужащие регулярно регистрируют факты несоблюдения законодательства во время отстрела пернатых.

«Нарушение такого порядка - это охота без разрешений, провоз незачехленного заряженного оружия зачастую, что категорически запрещено, вообще провоз оружия - это в первую очередь техника безопасности. Ни один кусочек мяса не сопоставим с человеческой жизнью», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

На территории региона в период с 21 августа по 30 ноября разрешено охотиться на водоплавающую дичь. В осеннее время правила, по которым можно отстреливать пернатых, мягче, чем весной. Тем не менее людям, нарушающим законодательство, грозит как административная, так и уголовная ответственность.

«Вместе с тем хотелось бы напомнить охотникам, что по окончании сезона охоты необходимо своевременно сдавать разрешение на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности и могут лишиться права охоты на последующий сезон», - пояснил Денис Кисельманов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте