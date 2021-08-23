В Пензенской области охотники допустили 8 нарушений за 2 дня

23.08.2021 | 19:19

Восемь нарушений за два дня. Таковы итоги первых суток сезона охоты. Правоохранительные органы и госслужащие регулярно регистрируют факты несоблюдения законодательства во время отстрела пернатых.

«Нарушение такого порядка - это охота без разрешений, провоз незачехленного заряженного оружия зачастую, что категорически запрещено, вообще провоз оружия - это в первую очередь техника безопасности. Ни один кусочек мяса не сопоставим с человеческой жизнью», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

На территории региона в период с 21 августа по 30 ноября разрешено охотиться на водоплавающую дичь. В осеннее время правила, по которым можно отстреливать пернатых, мягче, чем весной. Тем не менее людям, нарушающим законодательство, грозит как административная, так и уголовная ответственность.

«Вместе с тем хотелось бы напомнить охотникам, что по окончании сезона охоты необходимо своевременно сдавать разрешение на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности и могут лишиться права охоты на последующий сезон», - пояснил Денис Кисельманов.