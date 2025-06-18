В Пензе пустельга прилетела к окну дома на улице Кижеватова

18.06.2025 | 20:47

В среду, 18 июня, жители Окружной стали свидетелями необычной сцены. На окно дома № 6 на улице Кижеватова приземлилась молодая пустельга (хищник из отряда соколообразных семейства соколиных).

Кадры появились в Сети. На них видно птицу, сидящую на решетке окна. Автор ролика пытается привлечь внимание пернатой, и та поворачивает голову в сторону камеры.

«Привет! Ты смотришь на меня, а я на тебя. Не бойся», - смеется девушка.

По словам очевидицы, птицу чуть не растерзали вороны. Они и загнали ее на окно.

Это не первый случай, когда хищники подлетают близко к людям. Летом 2024-го жители Терновки нашли на улице слетка пустельги. Им удалось вернуть его в природу при содействии сотрудников областного минлесхоза.

«В это время года птенцы встают на крыло, и люди часто принимают их за раненых и нуждающихся в помощи, хотя на самом деле они просто учатся летать», - пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили: забирать животных из естественной среды обитания незаконно, за это предусмотрена ответственность.

В декабре 2018 года на балкон пензенца с улицы 8 Марта приземлился ястреб.

В сентябре 2016-го горожане заметили ястреба-тетеревятника на улице Медицинской: он сидел на крыше беседки детского сада и пристально смотрел в сторону малышей. Местные жители рассказали, что не раз видели эту птицу в предыдущие несколько недель.

В августе 2007-го рядом с детским садом на улице Рахманинова ястреб-тетеревятник напал на голубя. Позже пензенцы поймали хищную птицу и отнесли в зоопарк.