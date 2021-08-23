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Общество

Михаил Дралин занял итоговое 12-е место на четвертом этапе РСКГ

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В выходные на трассе Moscow Raceway под Волоколамском прошел четвертый этап чемпионата и Кубка России по автоспорту SMP РСКГ.

Гоночная трасса в Волоколамском районе Московской области считается одной из самых современных и скоростных. Поэтому пилоты решили выложиться максимально. Зачастую это повышало риск аварийности и приводило к сходу с дистанции из-за поломок.

Так, в середине второго заезда пензенский пилот Михаил Дралин и казанский спортсмен Василий Кораблев не смогли продолжить движение, столкнувшись между собой во время гонки.

По итогам первого заезда Михаил Дралин уверенно ехал в первой десятке пелотона. Результат всего гоночного этапа с учетом аварии во втором заезде - 12-е место.

Техническая команда Михаила Дралина восстановила автомобиль за несколько часов после соревнований.

Пятый этап соревнований состоится в Казани, на автогоночной трассе Kazan Ring, 11-12 сентября. Подробнее о календаре чемпионата и Кубка России можно узнать на официальном сайте рскг.рф. Прямые трансляции проходят на канале YouTube.

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Источник — фото raf-rcrs.ru
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