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Общество

Образование: из «красной» зоны область попала в «желтую»

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Пензенская область вышла из «красной» зоны по исполнению нацпроекта «Образование». Согласно информации, размещенной на сайте Министерства просвещения РФ, регион находится в «желтой» зоне.

Из запланированных 84 млн 918 тыс. рублей на задачи проекта потрачено 65 млн 703 тыс. рублей.

Сурский край на 16-м месте в «желтой» зоне среди 30 других регионов, в которых ситуация с реализацией нацпроекта на 51–90% соответствует плановому значению по кассе по итогам июля, сообщается на сайте министерства.

В мае стало известно, что кандидатура врио министра образования области Александра Воронкова может не быть согласована в Минпросе РФ в связи с тем, что Пензенская область находилась в «красной» зоне по исполнению нацпроекта «Образование».

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов отметил тогда, что в регионе требуются незамедлительные действия, чтобы в срок завершить работы. Также планировалось применить меры дисциплинарного характера.

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Гость||

Вот времена настали - главное потратить ВСЕ выделенные государственные деньги. Не важно на что, хоть домой уноси, но израсходуй. Иначе тебе не работать.

Гость||

Шкафы по миллиону оттуда?

Гость||

И чтобы освоить бабло и удержать жопу в тëплом кресле в губернский лицей закупили мышки по 35 тыров за штуку? Ню-ню, честные профессионалы в прорыве

Гость||

Воронков, не трусь, выгонят из чинков, пойдëшь в школу учителем, будешь учить школяров патриотизму и гордости за страну на примере творящегтся вокруг беспредела

Гость||

Гость писал(a):

выгонят из чинков, пойдëшь в школу учителем,
Это да, там вакансии, пример покажет, как надо Родину любить за 20 рэ.

Гость||

Да не переживайте вы за Воронкова, таких никогда не выгоняют,их теперь пожизненно только передвигать будут по тёплым креслам.

Гость||

Правильно,не одного так сказать (госслужащего) не отправили с занимаемой должности на пенсию.или в свободное плавание,их тусуют с места на место и всё равно они в шоколаде остаются ТЕТРИС одним словом.

Гость||

И ведь старичок уже некоторые, по 65+, прошлый век, компа боятся, туууупые, а лезут жопу в кресло пристроить, хоть какой, но началник

Гость||

Видимо выполнили план по установке калиток в школах? откуда такой идиотизм? Мамочки с колясками не могут проехать через такие узкие калитки, перекрывают и пандусы и широкие лестницы. Это чтобы защита от супержирных террористов, которые не пройдут в калитку или не смогут перевалить свое грузное тело через 1.5 метровый забор?

Свято место пусто не бывает, не будет играющих детей и мамочек - будет тусоваться и пьянствовать шпана.

Гость||

Чинки не потопляемы, из одного кресла в другое . По трупам и с почетной грамотой.

Гость||

19:18 особенно с почëтными грамотками, уж так любят звания чинки друг другу раздавать, и лизоблюдам своим, все честные и профессионалы, фууу, клоуны мерзкие

Гость||

Гость писал(a):

Мамочки с колясками не могут
Нет, милая, надо было до зачатия рассмотреть, куда рожать будешь. Теперь уж поздно сопливить. Теперь ты должна подавать образец любви к родным местам и играть прекрасное бытие.

Гость||

Воронкова под следствие и на нары!

Гость||

Потому что если ты будешь ныть, дитеныш вырастет и тебе тубуретом настучит за такую жизнь.

Гость||

Кто знает когда Воронков отбывает на нары?

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Имя: Гость
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