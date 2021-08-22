Образование: из «красной» зоны область попала в «желтую»

22.08.2021 | 14:39

Пензенская область вышла из «красной» зоны по исполнению нацпроекта «Образование». Согласно информации, размещенной на сайте Министерства просвещения РФ, регион находится в «желтой» зоне.

Из запланированных 84 млн 918 тыс. рублей на задачи проекта потрачено 65 млн 703 тыс. рублей.

Сурский край на 16-м месте в «желтой» зоне среди 30 других регионов, в которых ситуация с реализацией нацпроекта на 51–90% соответствует плановому значению по кассе по итогам июля, сообщается на сайте министерства.

В мае стало известно, что кандидатура врио министра образования области Александра Воронкова может не быть согласована в Минпросе РФ в связи с тем, что Пензенская область находилась в «красной» зоне по исполнению нацпроекта «Образование».

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов отметил тогда, что в регионе требуются незамедлительные действия, чтобы в срок завершить работы. Также планировалось применить меры дисциплинарного характера.