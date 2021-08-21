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Общество

Пензенцев просят сообщать в полицию о взяточниках в погонах

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ГИБДД УМВД России по Пензенской области предупреждает: взятка является уголовно наказуемым деянием как для ее получателя, так и для того, кто склоняет должностное лицо к коррупции.

Для предотвращения таких действий в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют происходящее как снаружи, так и внутри салона. Сотрудник проводит все административные процедуры в зоне действия видеорегистратора.

«Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела», - предупредили в Госавтоинспекции.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрены разные виды наказаний - от штрафа в размере до 500 000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

«Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом органы правопорядка по телефону доверия УМВД России по Пензенской области 59-77-77 или 02», - извещают сотрудники отделения пропаганды регионального управления ГИБДД жителей Пензенской области.

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Гость||

Только в погонах? А по другим объявят дополнительно?

Гость||

[[[фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом органы правопорядка по телефону доверия УМВД России по Пензенской области ]]]=====

Может их ещё к окулисту и лору записать? На проверку зрения и слуха? Видно медкомиссии слепых и глухих допускают

Гость||

ещё остались такие идиоты?

Гость||

Вся система построена на взятках, о чем тут сообщать. Посмотрите сколько зарабатывают и сколько тратят.

Гость||

Когда уберет игровые автоматы в запрудный

Гость||

Пишите на любого, не промахнетесь.

Гость||

А что,этого гаишника из Ставрополя,никто раньше не замечал?

Или друго,из Воронежа,у которого 22 квартиры,"заработанные' честным трудом, тоже?

И сколько таких?

Что в погонах,что нет!

ЭТО СИСТЕМА,и начинать нужно не здесь,на местах,а из Москвы!

А то ловят,сажают,а они,как гидра.

Гость||

Когда вы ТАМ наведете порядок на ОКРУЖНОЙ??? По ночам невозможно открыть окна в жилых домах на Газовом и страдают пожилые люди!!!!!!! С 21 ЧАСА И ДО 5 УТРА ГОНЯЮТ И ГАЗУЮТ МОТОЦИКЛЫ!!! ЭТО УЖЕ НЕВЫНОСИМО!!! Когда прекратятся эти издевательства над людьми!!! По ночам Окружная превращается в мотоскоростную развлекаловку!

Гость||

На людей в погонах власть оказывает разлагающее влияние

Одним из трех основных типов авторитарных режимов — наряду с однопартийными и персоналистскими — современная политология считает режимы военные. Важнейшей их особенностью является их временный характер. Совершая перевороты и захватывая власть, хунты обычно сразу декларируют, что пришли лишь на время. Дескать, сейчас быстренько наведем порядок и вернем власть гражданским. Обещание свое они хоть и не всегда, но в основном сдерживают.

В рядах лидеров хунты к моменту принятия решения о возвращении в казармы обычно существуют разногласия: кто-то доказывает, что действительно пора уходить, кто-то утверждает, что уходить рано, поскольку «порядок» до конца пока еще не восстановлен.

Важнейшим аргументом в устах сторонников сворачивания политической активности является утверждение о том, что на людей в погонах политическая власть оказывает разлагающее влияние. Как сказал глава ВВС Чили и член пиночетовской хунты Фернандо Маттеи: «Если мы не перейдем в ближайшее время к демократии, мы разрушим вооруженные силы сильнее, чем это сделает любая марксистская пропаганда».

Пробыв какое-то время в руководстве страной, те военные, которые поумнее, видят, что политическая активность приводит к смещению приоритетов. Профессионализм со временем начинает вытесняться политической лояльностью. Уже не так важно становится, насколько боеспособным является данное подразделение; гораздо важнее то, как оно голосует. И командир хорош не тот, у кого самолеты летают, а тот, кто правильные речи в нужный момент толкнет. Вообще из истории хорошо известно, что сильно политизировавшиеся военные к решению боевых задач нередко вообще оказываются неспособны.

Хорошо известно и то, что попытки использования престижа военных с внутриполитическими целями ведут к падению доверия к ним со стороны общества. Из института, который «вне политики», люди в погонах превращаются в обычную политическую структуру, вроде партий, а кто у нас партиям доверяет? Сами ведь знаете: никто. Снижение доверия со стороны людей постепенно начинает влиять на настроения офицерского состава. Эти люди ведь не в безвоздушной среде живут и хорошо чувствуют, престижной является их форма или нет…

В общем, не надо ставить министров обороны во главе партсписков и посылать их рассуждать об угрозах морального разложения нации и необходимости строить новые города в Сибири.

Пусть своим делом занимаются.

Аббас Галлямов, политолог

Гость||

penzainform.ru писал(a):

информируйте об этом органы правопорядка по телефону доверия
Как трогательно!..

Гость||

А если без погон . то можно не сообщать7

Гость||

Смешно.

Гость||

Все просто, посмотрите кто и как живет на свои зарплаты. Не думаю что честный полицейский с зарплатой в 30-50 тысяч может себе позволить жить в 300 метровом коттедже и ездить на работу на автомобиле за несколько миллионов. Вы там наверно вакциной передозировались вот мозг и работать отказывается как и его хозяин.

Гость||

Да любого бери, а уж в прокуратуре и подавно

Имя: Гость
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