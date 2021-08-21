Пензенцев просят сообщать в полицию о взяточниках в погонах

21.08.2021 | 10:50

ГИБДД УМВД России по Пензенской области предупреждает: взятка является уголовно наказуемым деянием как для ее получателя, так и для того, кто склоняет должностное лицо к коррупции.

Для предотвращения таких действий в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют происходящее как снаружи, так и внутри салона. Сотрудник проводит все административные процедуры в зоне действия видеорегистратора.

«Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела», - предупредили в Госавтоинспекции.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрены разные виды наказаний - от штрафа в размере до 500 000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

«Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом органы правопорядка по телефону доверия УМВД России по Пензенской области 59-77-77 или 02», - извещают сотрудники отделения пропаганды регионального управления ГИБДД жителей Пензенской области.