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Общество

Пензенцам раздали ленточки с символикой российского триколора

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Получить из рук волонтеров ленточку с символикой российского триколора или нарисовать государственный флаг мелом на асфальте. Все желающие могли принять участие в акции, организованной в рамках проекта «Мы граждане России - наследники Победителей».

«Это символ нашей страны, символ наших побед, нашей истории, нашего, в том числе, и будущего», - сообщил председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

«Белый цвет флага Российской Федерации означает мир, чистоту, совершенство. Синий обозначает небо и верность. Красный обозначает отвагу и мужество, а также кровь, пролитую за нашу страну», - рассказала боец студенческого отряда Анастасия Ермолаева.

В акции приняла участие и Вероника Дерябина. Недавно она побывала на Всероссийском слете педагогических отрядов. Поэтому ей по силам организовать и заинтересовать людей вокруг себя тем, чтобы они клеили сердечки в цветах российского триколора.

«Мы стараемся развивать патриотизм, любовь к Родине, честь, уважение, чтобы у детей уже с маленького возраста в памяти откладывались какие-то моменты», - отметила боец студенческого отряда Вероника Дерябина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Синий это моря омывающие нашу родину, красный это кровь наших предков пролитая в боях, а белый это снега сибири где лес валить придется.

Гость||

А тем компаниям которые утроили расходы на рекламу можно только посачувствовать. Вам это не поможет. Нет у народа денег на покупки, вы хоть обрекламируйтесь.

Гость||

ко мне бы попробовали только подойти, обматерил бы и предложил засунуть себе в узкие места эту ленточку

Гость||

Я в СССР родился, это уж точно не мой флажок. Даже спортсмены об этом флаге не особо парятся. Что он есть ,что его нет. Вот такие патриоты нынче.

Гость||

почему триколор а не трицвет?

почему гос дума а не гос мысль,?

почему держава а не страна,?

почему колобок а не круглобок?

ведь все эти названия украдены у биндеровцев как и название страны, и ее история?

Гость||

а ведь это флаг власовцев, которые воевали вместе с гитлером против нас.

получается мы наследники фашизма,

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.08.2021 20:17|

Синий это моря омывающие нашу родину, красный это кровь наших предков пролитая в боях, а белый это снега сибири где лес валить придется.

на зоне как на зоне.

все расписано режимом.

Гость||

Гость|20.08.2021 20:51|

а ведь это флаг власовцев, которые воевали вместе с гитлером против нас.

получается мы наследники фашизма,

Мы в концлагере,но не все это осознают.

Гость||

А чё красные ленты не раздают? Победили-то по красным флагом и на смерть шли под красным знаменем! Что за подмена понятий?

Гость||

Патриотизм воспитывается иначе, так же, как и гордость за страну, иначе, не лентами и проетами

Гость||

Под триколором какие патриотические подвиги совершали? Вот их и пиарьте! А то ссср ругают, а на победе рейтинг к выборам поправить хотят еровцы, уж 76 лет прошло, а все эксплуатируют победу в своих интересах, чтоб масло продолжать жмать из страны! А детишки ведуться...

Гость||

Гость|20.08.2021 21:07|

Патриотизм воспитывается иначе, так же, как и гордость за страну, иначе, не лентами и проетами

Патриотзм в россии да и в ссср и друвней руси это манипулирование л0хами с целью заставить их пахать забесплатно.

Гость||

#Это символ нашей страны, символ наших побед#

Вот и расскажите о наших победах за последние 30 лет. Очень хочется послушать!

Гость||

А КЕНТАВР -разве не победа маразма? Сейчас управление К айпишник пробьёт и поеду я в Коми АССР...

Гость||

Какая связь победы с триколором они случайно не сказали участникам акции?

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Имя: Гость
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