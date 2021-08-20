Пензенцам раздали ленточки с символикой российского триколора

Получить из рук волонтеров ленточку с символикой российского триколора или нарисовать государственный флаг мелом на асфальте. Все желающие могли принять участие в акции, организованной в рамках проекта «Мы граждане России - наследники Победителей».
«Это символ нашей страны, символ наших побед, нашей истории, нашего, в том числе, и будущего», - сообщил председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.
«Белый цвет флага Российской Федерации означает мир, чистоту, совершенство. Синий обозначает небо и верность. Красный обозначает отвагу и мужество, а также кровь, пролитую за нашу страну», - рассказала боец студенческого отряда Анастасия Ермолаева.
В акции приняла участие и Вероника Дерябина. Недавно она побывала на Всероссийском слете педагогических отрядов. Поэтому ей по силам организовать и заинтересовать людей вокруг себя тем, чтобы они клеили сердечки в цветах российского триколора.
«Мы стараемся развивать патриотизм, любовь к Родине, честь, уважение, чтобы у детей уже с маленького возраста в памяти откладывались какие-то моменты», - отметила боец студенческого отряда Вероника Дерябина.
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Синий это моря омывающие нашу родину, красный это кровь наших предков пролитая в боях, а белый это снега сибири где лес валить придется.